Donderdagavond vindt de finale van de Wereldbeker voor Clubs in Qatar plaats. Bayern München neemt het als Champions Leaguewinnaar op tegen Tigres UANL. Bayern München kennen we al, maar wat moeten we weten over de Mexicaanse club? Een overzicht in tien cijfers.

3

De winnaars uit de zes belangrijkste continentale bekertoernooien en de kampioen van het organiserend land, Qatar, nemen deel aan de FIFA Club World Cup. Tigres kwam pas in de tweede ronde aan bod en versloeg daarin het Zuid-Koreaanse Ulsan Hyundai met 2-1.

In de halve finale worden de Zuid-Amerikaanse en de Europese kampioen toegevoegd, die zich hiervoor automatisch plaatsen. Het Mexicaanse Tigres had kennelijk geluk met de loting en ontweek Bayern München. In een treffen met het Braziliaanse Palmeiras volstond één penalty van André-Pierre Gignac om door de stoten naar de finale. Het zal dus zijn derde wedstrijd spelen in een week tijd.

147

De Franse spits maakte eerder in zijn carrière het mooie weer voor Toulouse en Marseille. In 2015 besloot hij als 29-jarige om niet naar Lyon of AC Milan te gaan, maar voor een ander leven te kiezen in Mexico. Hij is daar echter niet om zijn laatste jaren te vullen en enkel een geldzak op te halen.

In 246 wedstrijden voor Los Tigres maakte de man uit het Zuid-Franse Martigues 147 doelpunten en gaf hij 35 assists. Daarmee is hij ook met voorsprong de topschutter aller tijden. Zijn eerste achtervolger is de gepensioneerde Lucas Robos met 67 doelpunten.

Het is niet enkel tegen de kleintjes in Mexico dat hij scoort. Zo maakte hij in zes knock-outwedstrijden van de CONCACAF Champions League evenveel doelpunten, waaronder de winnende goal in de finale tegen Los Angeles FC, en verzorgde hij drie assists. Ook alle Tigresdoelpunten op dit WK voor clubs zijn van Gignacs makelij.

Een penalty van Gignac was genoeg om Palmeiras aan de kant te schuiven © Belga Image/AFP

9

De komst van de Franse oud-international heeft de club uit Monterrey duidelijk geen windeieren gelegd. Sinds Gignac de aanvalsleider van de Mexicanen is, won de club negen prijzen. Zeven daarvan kwamen uit de vaderlandse competitie die, gelijkaardig aan het oude format in 1B in België, een winnaar toekent voor de 'Apertura' (de eerste seizoenshelft) en de 'Clausura' (de tweede seizoenshelft).

Tussen 2015 en 2017 won het telkens de 'Apertura' en in 2019 won het de 'Clausura'. De winnaars van deze seizoenshelften bekampen elkaar voor het kampioenschap in de 'Campéon de Campeones'. Tussen 2016 en 2018 mocht de club met de blauw-gele kleuren zich telkens tot kampioen kronen. Daarnaast won het in 2018 ook de 'Campeones Cup', een soort supercup tussen de Mexicaanse kampioen en de MLS-winnaar, en won het vorig seizoen de Noord-Amerikaanse Champions League.

1960

De volledige naam van de club luidt Club de Fútbol Tigres de la Universidad Autónoma de Nuevo León, of kortweg Tigres. Los Auriazules, de goud-blauwen, is opgericht in 1960 en vertoeft sinds 1997 onafgebroken in de Mexicaanse eerste klasse.

Zoals de naam doet vermoeden is de publieke universiteit van Nuevo León, een noordelijke staat in Mexico, de eigenaar van de club, samen met het internationale bouwbedrijf CEMEX dat de club beheert.

Tigres is de eerste club uit de CONCACAF die in de finale van het WK voor Clubs staat © Belga Image/AFP

1

Voor de eerste keer in de geschiedenis van de FIFA Club World Cup staat een club uit de CONCACAF-regio in de finale van het toernooi. De wereldbeker voor clubs is ontstaan in 2000 en is dit jaar aan zijn zeventiende editie toe. Tussen 2001 en 2004 ging het evenement niet door.

Twaalf keer stond een Zuid-Amerikaanse club in de finale, vijftien keer een Europese ploeg, tweemaal een Afrikaanse club en twee keer een Aziatische. In de allereerste finale in 2000 stonden twee Braziliaanse club tegenover elkaar. Real Madrid is de recordkampioen met vier eindwinsten.

41.615

De stadioncapaciteit van het Estadio Universitario bedraagt 41.615 zitjes. Het wordt ook wel eens El Volcán genoemd. Initieel plande de club een stadion voor 90.000 toeschouwers, maar dat was financieel onhaalbaar.

Voor het WK van 1986 kreeg het stadion een capaciteit van 52.000 fans. Dat werd door renovatiewerken die de veiligheid en het comfort van de fan moesten verbeteren nog eens verminderd tot het huidige aantal.

Het stadion van Tigres wordt ook wel 'El Volcán' genoemd vanwege de fanatieke supporters © GETTY

43

De Clásico Regiomontano is een van de meest intense derby's van Mexico. Tigres strijdt hier tegen de eeuwig stadsrivaal CF Monterrey. Deze wedstrijd wordt in de stad gezien als de grootste derby van het land en wanneer de ticketverkoop begint, is het stadion in een mum van tijd uitverkocht.

Beide clubs hebben elkaar al 122 keer bekampt. Daarvan won Tigres 43 wedstrijden en verloor het er 41. De universiteitsploeg won de laatste drie confrontaties met 1-0, 0-2 en nog eens 0-2.

5

In de geschiedenis van de club hebben amper vijf Europeanen het shirt van Tigres UALN mogen dragen. De Spaanse Luis García (ex-Eupen) werd in het seizoen 2012/13 voor een seizoen gehuurd van Real Zaragoza. Momenteel is André-Pierre Gignac de Franse vertegenwoordiger van de club, maar in 2017 betaalde Los Tigres zo'n vijf miljoen euro voor Timothée Kolodziejczak van Borussia Mönchengladbach. Hij speelt nu voor Saint-Etienne.

In een verder verleden speelden zelfs twee Bosniërs in Monterrey. De aanvaller Sead Seferovic speelde een seizoen tussen 1995 en 1996 voor de club. Na dat seizoen loste Almir Turkovic hem af. De spits bleef tot 1998 in dienst.

3.800.000

Er valt in Mexico ook een aardig centje te verdienen. De huidige grootverdiener is... André-Pierre Gignac. Geheel verrassend is dat niet. Toen hij in 2015 transfervrij vertrok bij Marseille kreeg hij heel wat aanbiedingen van grote Europese clubs. Hij is allicht ook een van de beste inkomende transfers in de geschiedenis van zijn club, of zelfs van de competitie.

11

De Braziliaans-Mexicaanse hoofdcoach Ricardo Ferretti is bezig aan zijn elfde seizoen als Tigrestrainer. In die periode nam hij 515 wedstrijden voor zijn rekening met een gemiddelde van 1,71 punten per wedstrijd. De wedstrijd tegen Bayern München wordt zijn grootste uitdaging in Tigres-loondienst en misschien zijn laatste. Met een aflopend contract in de zomer, kan het verhaal tussen Ferretti en de club uit Monterrey eindigen.

