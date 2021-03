Timothy Castagne begint met de Rode Duivels aan de kwalificaties voor het WK. Sport/Voetbalmagazine sprak uitvoerig met de speler van Leicester. Een voorsmaakje over zijn periode in Italië en zijn eerste maanden in Engeland.

Wat dit seizoen vooral opviel is je supersnelle aanpassing. Tien dagen na je transfer in september was je titularis in je eerste Premier Leaguewedstrijd en maakte je meteen je eerste doelpunt. In je tweede match gaf je je eerste assist en daarna ging Man. City voor de bijl (2-5, op 27 september). Hoe heb jij die eerste weken beleefd?

Timothy Castagne: 'Goh, ik denk dat dat normaal is wanneer je in een nieuwe club komt. Je hebt altijd zo'n periode van euforie. Je bent nieuw, je bent vrij, je ontdekt veel nieuwe dingen en op het veld lijkt alles plots heel eenvoudig. Dat is de charme van het nieuwe. In mijn geval moet ik zeggen dat ik in een goed draaiend team terechtkwam en dat ik direct het vertrouwen kreeg. Ik voelde me dus meteen als een vis in het water.'

Die vrijheid waar je het over hebt, ontbrak jou die soms in Italië, onder Gian Piero Gasperini, een trainer die de reputatie heeft erg streng te zijn?

Castagne: 'Laten we zeggen dat als je daar de bal verloor, je wel wat zou te horen gekregen hebben... (stilte) En ik heb het nooit fijn gevonden dat ze op mij staan te schreeuwen. Hier is alles veel meer cool. Als je eens een misser begaat, zullen ze je net aanmoedigen en zeggen dat je aan de volgende actie moet denken.

'Brendan Rogers is veel rustiger. Met hem kun je praten, hij luistert naar onze mening, er is discussie mogelijk. Dat is een methode die beter past bij mijn karakter. Van nature ben ik iemand die zich duizend vragen stelt, dus ik moet niet afgekraakt worden als ik iets 'verkeerd' doe. Trouwens, zelfs als ik objectief gezien een goeie match heb gespeeld, vraag ik me altijd af wat ik beter had kunnen doen.'

Is Gian Piero Gasperini een van de redenen waarom je weggegaan bent bij Atalanta?

Castagne: 'Ik ga het anders voorstellen. Ik ben daar drie jaar gebleven en dat was echt een mooie ervaring. En misschien ligt het ook wat aan mij en moet ik leren om wat zekerder van mezelf te zijn. Maar het is waar dat de methode van Gian Piero Gasperini me niet altijd beviel. Het is een coach die zich heel erg opwindt tijdens een wedstrijd en die zich soms met moeite onder controle heeft.

'Natuurlijk zijn er veel spelers die daar geen enkel probleem mee hebben. En ook met mij leverde dat wel resultaten op. Ik onthoud dus vooral positieve dingen van deze ervaring in Italië, maar ik denk ook dat ik er nooit aan honderd procent heb gepresteerd, net wegens die manier van werken. Nu goed, ik ben naar Italië gegaan om te groeien en dat is me gelukt. Ik heb daar naam gemaakt. Ik zou wel gek zijn om nu na te trappen. Ik zeg gewoon dat ik, om aan het maximum van mijn capaciteiten te komen, een andere aanpak nodig heb dan die van Gasperini.'

Lees het volledige interview met Timothy Castagne in Sport/Voetbalmagazine van 24 maart.

Wat dit seizoen vooral opviel is je supersnelle aanpassing. Tien dagen na je transfer in september was je titularis in je eerste Premier Leaguewedstrijd en maakte je meteen je eerste doelpunt. In je tweede match gaf je je eerste assist en daarna ging Man. City voor de bijl (2-5, op 27 september). Hoe heb jij die eerste weken beleefd?Timothy Castagne: 'Goh, ik denk dat dat normaal is wanneer je in een nieuwe club komt. Je hebt altijd zo'n periode van euforie. Je bent nieuw, je bent vrij, je ontdekt veel nieuwe dingen en op het veld lijkt alles plots heel eenvoudig. Dat is de charme van het nieuwe. In mijn geval moet ik zeggen dat ik in een goed draaiend team terechtkwam en dat ik direct het vertrouwen kreeg. Ik voelde me dus meteen als een vis in het water.'Die vrijheid waar je het over hebt, ontbrak jou die soms in Italië, onder Gian Piero Gasperini, een trainer die de reputatie heeft erg streng te zijn?Castagne: 'Laten we zeggen dat als je daar de bal verloor, je wel wat zou te horen gekregen hebben... (stilte) En ik heb het nooit fijn gevonden dat ze op mij staan te schreeuwen. Hier is alles veel meer cool. Als je eens een misser begaat, zullen ze je net aanmoedigen en zeggen dat je aan de volgende actie moet denken. 'Brendan Rogers is veel rustiger. Met hem kun je praten, hij luistert naar onze mening, er is discussie mogelijk. Dat is een methode die beter past bij mijn karakter. Van nature ben ik iemand die zich duizend vragen stelt, dus ik moet niet afgekraakt worden als ik iets 'verkeerd' doe. Trouwens, zelfs als ik objectief gezien een goeie match heb gespeeld, vraag ik me altijd af wat ik beter had kunnen doen.'Is Gian Piero Gasperini een van de redenen waarom je weggegaan bent bij Atalanta?Castagne: 'Ik ga het anders voorstellen. Ik ben daar drie jaar gebleven en dat was echt een mooie ervaring. En misschien ligt het ook wat aan mij en moet ik leren om wat zekerder van mezelf te zijn. Maar het is waar dat de methode van Gian Piero Gasperini me niet altijd beviel. Het is een coach die zich heel erg opwindt tijdens een wedstrijd en die zich soms met moeite onder controle heeft.'Natuurlijk zijn er veel spelers die daar geen enkel probleem mee hebben. En ook met mij leverde dat wel resultaten op. Ik onthoud dus vooral positieve dingen van deze ervaring in Italië, maar ik denk ook dat ik er nooit aan honderd procent heb gepresteerd, net wegens die manier van werken. Nu goed, ik ben naar Italië gegaan om te groeien en dat is me gelukt. Ik heb daar naam gemaakt. Ik zou wel gek zijn om nu na te trappen. Ik zeg gewoon dat ik, om aan het maximum van mijn capaciteiten te komen, een andere aanpak nodig heb dan die van Gasperini.'Lees het volledige interview met Timothy Castagne in Sport/Voetbalmagazine van 24 maart.