Timothy Castagne liep dubbele breuk op en 'mist allicht rest van toernooi'

Timothy Castagne heeft bij een stevige botsing iets voor het halfuur in de wedstrijd in EK-groep B tussen Rusland en België een dubbele breuk in het aangezicht opgelopen. Dat heeft bondscoach Roberto Martinez na afloop van de partij bevestigd.

