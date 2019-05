Vaste waarde bij de Rode Duivels en nu ook met zijn club Atalante Bergamo dé revelatie in de Italiaanse competitie: 2019 gaat hard voor Timothy Castagne. Sport/Voetbalmagazine sprak met hem over zijn ontbolstering en zijn volgende carrièrestap.

Timothy Castagne over...

... het succes van Atalanta Bergamo:

'We brachten dit jaar prachtig voetbal. We hoopten op een zesde of zevende plaats om zo de Europa League te halen, zoals vorig seizoen. We hebben alle verwachtingen overtroffen. Onlangs op Juventus ontvingen we van het hele stadion applaus. De supporters erkennen dat wij het mooiste voetbal spelen, met een hoge pressing, man tegen man. In tegenstelling tot heel wat Italiaanse clubs die de voorkeur geven aan alles achterin te blokkeren, op een catenaccio-achtige manier. We werken enorm hard op fysiek. Dat zie je nu ook, want op het einde van elk duel zijn we conditioneel sterk terwijl andere ploegen afhaken. Ik denk dat wij met onze coach Gian Piero Gasperini nog meer op dat aspect werken dan de rest van Italië. En tactisch is hij bijzonder sterk. Er is een groot respect voor hem na drie seizoenen bij Atalanta.'

... zijn loopvermogen:

'Mijn grootste kwaliteit ligt in het draafwerk. Er zijn posities waar je echt sterk moet zijn. Maar in mijn rol, en zeker in een 3-5-2-veldbezetting of bij de Belgische nationale ploeg waar je op de flank constant voor diepgang moet zorgen, is dat niet nuttig. Ik zou het risico lopen om mijn fysieke rendement te verliezen. Mijn sterke punt is de aanvallende sprint om vervolgens weer terug te keren en defensief één-tegen-één te staan, waarna ik nog altijd voldoende jus in de benen heb. Vroeger hield ik nochtans totaal niet van lopen. Zonder bal lopen, maakte me nerveus. Mijn vader was altijd dol op lopen en fietsen. Toen ik klein was, ging ik met hem lopen op zondag na de wedstrijden. Regelmatig gingen we met de fiets naar familie-etentjes, ook al waren we dan soms twee uur en een half onderweg.'

... zijn toekomst en de interesse van Napoli:

'Het is duidelijk dat Napoli iets helemaal anders is. Sinds een aantal jaren zijn ze de op één na beste club van Italië, elk jaar komen ze uit in de Champions League. We zullen wel zien. Het kan snel gaan in het voetbal. In december dacht ik nog na over een vertrek - ik had dertien wedstrijden niet gespeeld - en er was sprake van een transfersom van 10 miljoen euro. Maar de club wilde er blijkbaar 15 ontvangen, wat onmogelijk te betalen bleek. En nadat ik twee matchen meedeed in december en alles speelde in januari, veranderde de mening. Ooit wil ik naar de Premier League, omdat er daar veel directer voetbal wordt gespeeld, met meer ruimte. Ik ben niet bang voor die fysieke strijd; ik speelde altijd tegen meer robuuste tegenstanders. En op een hele match weet ik dat mijn rechtstreekse tegenstrever het altijd moeilijk zal hebben om me te kunnen bijhouden.'