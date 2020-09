Timothy Castagne (24) verlaat Atalanta voor Leicester City. De rechtsachter zette zijn handtekening onder een vijfjarig contract bij 'The Foxes'.

Met Youri Tielemans en Dennis Praet treft Castagne twee collega-Rode Duivels bij Leicester. Hij heeft zeven caps achter zijn naam staan. Bij het Premier League-team wordt Castagne ook herenigd met voormalig ploegmaat bij Racing Genk Wilfred Ndidi.

De voorbije drie seizoenen speelde Castagne in de Serie A voor Atalanta, dat hem in 2017 wegplukte bij Racing Genk. Bij de Italiaanse club ontbolsterde hij helemaal. In het seizoen 2018-19 eindigde Atalanta op de derde plaats in de Serie A, waardoor het zich voor het eerst kwalificeerde voor de Champions League. Op het kampioenenbal schopte de verrassing van het toernooi het tot in de kwartfinales, waarin PSG met 2-1 te sterk was na een dolle slotfase. Afgelopen seizoen eindigde Atalanta opnieuw op de derde plaats in de Serie A. Castagne trad het voorbije seizoen aan in 35 wedstrijden.

Momenteel vertoeft Castagne in Tubeke bij de Rode Duivels, die zich voorbereiden op de Nations League-duels in en tegen Denemarken (zaterdag) en thuis tegen IJsland (volgende week dinsdag).

Lees ook: Waarom Timothy Castagne en Leicester voor elkaar kozen

Met Youri Tielemans en Dennis Praet treft Castagne twee collega-Rode Duivels bij Leicester. Hij heeft zeven caps achter zijn naam staan. Bij het Premier League-team wordt Castagne ook herenigd met voormalig ploegmaat bij Racing Genk Wilfred Ndidi. De voorbije drie seizoenen speelde Castagne in de Serie A voor Atalanta, dat hem in 2017 wegplukte bij Racing Genk. Bij de Italiaanse club ontbolsterde hij helemaal. In het seizoen 2018-19 eindigde Atalanta op de derde plaats in de Serie A, waardoor het zich voor het eerst kwalificeerde voor de Champions League. Op het kampioenenbal schopte de verrassing van het toernooi het tot in de kwartfinales, waarin PSG met 2-1 te sterk was na een dolle slotfase. Afgelopen seizoen eindigde Atalanta opnieuw op de derde plaats in de Serie A. Castagne trad het voorbije seizoen aan in 35 wedstrijden. Momenteel vertoeft Castagne in Tubeke bij de Rode Duivels, die zich voorbereiden op de Nations League-duels in en tegen Denemarken (zaterdag) en thuis tegen IJsland (volgende week dinsdag).