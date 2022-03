In de schaduw van de grote Europese competities is Bodø Glimt aan een sprookje bezig in de Conference League. De Noorse club strijdt tegen het Nederlandse AZ om een plekje in de kwartfinale. Hoog tijd voor een kennismaking in vijf weetjes.

1. Het Roma van Mourinho ingeblikt met 6-1

Voor de Noren van Bodø Glimt werd het debuut in de nieuwe Conference League er eentje om niet snel meer te vergeten. Het moest het al meteen tegen groepsfavoriet AS Roma opnemen en maakte er met 6-1 brandhout van. Toegegeven, José Mourinho stuurde zeker niet zijn beste elftal in de wei, maar de Romeinen waren gewoon zwak. 'Hun spits leek een brommer te besturen, die van ons een fiets', vertelde de Special One na de wedstrijd, duidelijk doelend op Erik Botheim, de man die twee goals en twee assists achter zijn naam schreef. De trefzekere spits verzilverde zijn uitstekende seizoensbegin in de winter nog met een transfer naar het Russische Krasnodar. Net zoals Patrick Berg, die naar Lens trok. Ze zijn de opvolgers van Jens Petter Hauge en Philip Zinckernagel die de club eerder al verlieten voor respectievelijk AC Milan en Watford.

© GETTY

2. Te sterk voor Noorwegen

Ondanks de verschillende uitgaande transfers, blijft Bodø Glimt competitief in eigen land en Europa. In Noorwegen is de uitstekende Europese campagne dan ook geen verrassing. Bodø Glimt pakte twee seizoenen geleden zijn eerste titel na 26 zeges in 30 wedstrijden en maar liefst 102 gescoorde doelpunten. En ook in het vorige seizoen, dat liep van mei tot december, pakten de mannen uit het hoge noorden hun tweede landstitel. En in het Noorse tussenseizoen ging Bodø Glimt gewoon door op zijn eland door Celtic in de tussenronde van de Conference League uit te schakelen.

3. Transfer via Tinder

Vorig jaar, in de laatste dagen van de wintermercato, kende de transfer van linkerflankspeler Axel Lindhal wel een erg opvallende wending. Hoewel de onderhandelingen in alle discretie doorgingen, raakte de transfer alsnog voortijdig bekend door Tinder. Via de datingapp werd Lindhal gelokaliseerd in Noorwegen en bleek alle discretie uiteindelijk een maat voor niets. Al ging Bodø Glimt er wel erg goed mee om: de transfer werd gewoon bekendgemaakt via Tinder in de vorm van een gevonden match tussen club en speler. Jammer genoeg ging de liefde alweer snel over, want na zes maanden vertrok Lindahl alweer op huurbasis.

4. Boven de noordpoolcirkel

Bodø, een vredig stadje met iets meer dan 50.000 inwoners, is het soort plaatsje dat bezoekende supporters verbaast op hun reizen naar de verre uithoeken van Europa. Grenzend aan een fjord biedt het een adembenemend panorama van de omringende bergtoppen die meer dan 2000 meter hoog zijn. Van 2 juni tot 10 juli worden de bewoners constant opgewarmd door de middernachtzon. Ideaal voor de eerste voorrondes van de Champions League.

Ten westen van het dorpje staat het kleine Aspmyra Stadion met 7.400 zitplaatsen met het typische synthetische veld dat eigen is aan ploegen in Noord-Europa. Gelegen tussen de fjord en de lokale luchthaven, is het ook redelijk eenvoudig bereikbaar. Al is het in de winter misschien niet zo ideaal om te bezoeken, want de temperaturen gaan er wel erg diep onder nul.

Zicht op Bodø en de lokale luchthaven © GETTY

5. Ecologisch stadion vanaf 2024

Naast het prachtige landschappen en uitzicht heeft de club straks nog een andere aantrekkingskracht. In 2024 moet er een nieuw stadion komen en dat belooft erg innovatief te zijn. Het zal zelfvoorzienend zijn op vlak van energie dankzij een synthetisch veld gemaakt van olijfkorrels en zand, bewatering met water van smeltende sneeuw, gerecycleerd afval en zonnepanelen.

Meer nog, onder het grasveld komt een handbalhal en een hypermoderne ruimte voor esports. En last but not least zal het stadion worden uitgerust met een uitschuifbaar met gras bedekt dak zodat bezoekers erop kunnen rondlopen. Toch uniek als ondertussen de club van het dorp een voetbalwedstrijd speelt.

© Bodo Glimt

