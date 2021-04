De vorming van een nieuwe Super League lokt enorm veel reactie uit. Ex-Manchester United-speler Gary Neville deed zijn zegje bij Sky Sports. 'Dit is een criminele daad tegen de supporters.'

De ex-rechtsback van de Red Devils was onthutst over het nieuws van een nieuwe Europese Super League met de rijkste clubs van het continent. 'Ik ben een Unitedfan en ben dat al voor 40 jaar, maar ik walg helemaal van de nieuwe competitie. En dan vooral door United en Liverpool. Vooral die laatste... You'll never walk alone, de club van het volk... En Manchester United, dat werd 100 jaar geleeden nog opgericht door de arbeiders uit de stad. En nu trekken die ineens naar een competitie waar ze niet uit kunnen degraderen. Het is een absolute schande.

'We moeten de macht opnieuw wegnemen van de topclubs uit de Premier League. Het is pure geldwolverij. Het zijn oplichters. Al die buitenlandse eigenaars hebben niets te doen met voetbal in Engeland. Al 100 jaar staan de supporters klaar voor hun club met liefde en passie. Zij moeten beschermd worden.

Gary Neville is the people's hero right now. Unreal piece of television about the European Super League. pic.twitter.com/ypdQbdQfs7 — Football Tweet (@Football__Tweet) April 18, 2021

'Ik ben niet tegen geld in voetbal, maar clubs moeten kunnen blijven strijden om in de Champions League te raken. Manchester United, Arsenal én Tottenham zitten niet eens meer in de CL! Arsenal is gewoon een dramatisch slecht gerunde club op dit moment en dan willen ze het recht krijgen om ineens altijd mee te mogen doen. Het is één grote grap. Nu is de tijd gekomen om hun macht af te pakken. Genoeg is genoeg.

'Pak hun punten af, zet ze onderaan de competitie en pak ze hun geld af! Dit moet je echt de grond in duwen. Vergis je niet, dit is een criminele daad tegen de supporters. Straf ze daar nu voor!'

'Temidden van een wereldwijde pandemie; waarin Engelse clubs over de kop gaan, gaan die clubs in een Zoomvergadering ineens beslissen om eruit te stappen om nog meer geld te verdienen. Een grap...', besluit Neville.

