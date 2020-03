Elke maandag berichten we in Piazza Romelu over het wedervaren van Romelu Lukaku in Milaan. Deze week: in een akelig leeg Juventus Stadium zag Inter de titeldroom voor dit seizoen uiteenspatten.

Het was een hallucinant kader, zondagavond in het lege Juventus Stadium, waar de thuisploeg één van zijn twee concurrenten op het eerste zicht definitief afschudde in de titelrace. Internazionale heeft wel nog een achterstallige wedstrijd tegen Sampdoria af te werken, maar ook als het die wint, bedraagt de achterstand op de huidige kampioen nog altijd zes punten. Dan lijkt enkel nog Lazio de topclub uit Turijn te kunnen bedreigen. Lazio volgt op één punt.

De wedstrijd ging gelijk op tot de thuisploeg na 67 minuten in een definitieve plooi werd gelegd toen bij de thuisploeg invaller Paolo Dybala de score op 2-0 bracht. Inter reageerde nog nauwelijks. Romelu Lukaku, op dertien minuten voor het einde vervangen, kwam niet in het stuk voor. Hij kreeg amper bruikbare ballen, en verloor de meeste duels van de ervaren Italiaanse international Leonardo Bonucci.

Kritiek van Di Canio

Na de wedstrijd sneerde Paolo Di Canio, een voormalig Lazioheld die nooit de controverse schuwt, naar een paar Interspelers. 'Lukaku zal nog vaak scoren, maar altijd tegen kleine ploegen, zoals hij ook de voorbije jaren in Engeland deed.'

Di Canio vroeg zich ook af of Conte middenvelder Christian Eriksen echt wilde: 'Ik vind dat een beetje een speler zoals Eden Hazard, die op zijn best was bij Tottenham waar hij overal mocht lopen. maar Conte wil alleen spelers die perfect uitvoeren wat hij in gedachten heeft, die passen in zijn tactisch stramien.'

Na de wedstrijd gaf Intertrainer Conte toe dat er nog een groot verschil is tussen beide ploegen: 'Juventus is al acht jaar aan het groeien, wordt jaar na jaar beter, terwijl dat proces bij ons pas zeven maanden aan de gang is. In deze wedstrijd zag je een verschil aan persoonlijkheid. Ook op dat vlak hebben wij nog een hele weg te gaan.'

Over het kader waarin de wedstrijd werd afgewerkt, meed Conte elke polemiek: 'Vandaag ben ik in de eerste plaats niet de trainer van Inter, maar een Italiaan die bezorgd is om wat er in het land gebeurt, en om zijn familie.'

In het stadion waren zo'n 150 mensen aanwezig, 50 journalisten en 100 man personeel en stewards. Van iedereen werd vooraf de temperatuur genomen, om te zien of niemand koorts had.

Lock-down?

Intussen neemt de druk toe op het profvoetbal om het voorbeeld van de rest van het land te volgen en alle activiteiten in het openbaar even stil te leggen tot het virus minder zwaar toeslaat. Dat leidt tot hevige discussies in een land waar steeds meer mensen vinden dat alleen een complete lock-down het coronavrus kan stoppen, en anderen die vinden dat het zo'n vaart niet loopt en dat de economische belangen moeten meetellen en het normale leven moeten kunnen doorgaan.

Ook voorzitter Urbano Caïro van Torino meent dat er in Italië te weinig afdoende middelen werden/worden genomen. 'Ik denk dat je drastischer moet optreden tegen deze vijand.' Gisteren stond de teller in Italië op 6387 besmettingen en 366 doden, waaronder 267 in Lombardije alleen al. In één dag kwamen er 133 slachtoffers bij.

Europees voetbal

Vanavond is er nog één inhaalwedstrijd van vorige week: Sassuolo-Brescia, in Reggio Emilia, midden in het gebied waar sinds gisteren verplicht quarantaine werd opgelegd. Morgen beraadt het voetbal zich over de te nemen stappen en is misschien geweten of de Serie A een paar weken stilgelegd wordt.

Donderdag treedt Lukaku met Inter aan in de EL-wedstrijd tegen het Spaanse Getafe, ook al achter gesloten deuren. Inmiddels raakte bekend dat Juventus contact nam met Malta met de vraag of het de CL-thuiswedstrijd tegen Lyon op 17 maart niet op het eiland mag afwerken in plaats van in een leeg Juventus Stadium.

Het was een hallucinant kader, zondagavond in het lege Juventus Stadium, waar de thuisploeg één van zijn twee concurrenten op het eerste zicht definitief afschudde in de titelrace. Internazionale heeft wel nog een achterstallige wedstrijd tegen Sampdoria af te werken, maar ook als het die wint, bedraagt de achterstand op de huidige kampioen nog altijd zes punten. Dan lijkt enkel nog Lazio de topclub uit Turijn te kunnen bedreigen. Lazio volgt op één punt.De wedstrijd ging gelijk op tot de thuisploeg na 67 minuten in een definitieve plooi werd gelegd toen bij de thuisploeg invaller Paolo Dybala de score op 2-0 bracht. Inter reageerde nog nauwelijks. Romelu Lukaku, op dertien minuten voor het einde vervangen, kwam niet in het stuk voor. Hij kreeg amper bruikbare ballen, en verloor de meeste duels van de ervaren Italiaanse international Leonardo Bonucci.Na de wedstrijd sneerde Paolo Di Canio, een voormalig Lazioheld die nooit de controverse schuwt, naar een paar Interspelers. 'Lukaku zal nog vaak scoren, maar altijd tegen kleine ploegen, zoals hij ook de voorbije jaren in Engeland deed.' Di Canio vroeg zich ook af of Conte middenvelder Christian Eriksen echt wilde: 'Ik vind dat een beetje een speler zoals Eden Hazard, die op zijn best was bij Tottenham waar hij overal mocht lopen. maar Conte wil alleen spelers die perfect uitvoeren wat hij in gedachten heeft, die passen in zijn tactisch stramien.'Na de wedstrijd gaf Intertrainer Conte toe dat er nog een groot verschil is tussen beide ploegen: 'Juventus is al acht jaar aan het groeien, wordt jaar na jaar beter, terwijl dat proces bij ons pas zeven maanden aan de gang is. In deze wedstrijd zag je een verschil aan persoonlijkheid. Ook op dat vlak hebben wij nog een hele weg te gaan.'Over het kader waarin de wedstrijd werd afgewerkt, meed Conte elke polemiek: 'Vandaag ben ik in de eerste plaats niet de trainer van Inter, maar een Italiaan die bezorgd is om wat er in het land gebeurt, en om zijn familie.'In het stadion waren zo'n 150 mensen aanwezig, 50 journalisten en 100 man personeel en stewards. Van iedereen werd vooraf de temperatuur genomen, om te zien of niemand koorts had.Intussen neemt de druk toe op het profvoetbal om het voorbeeld van de rest van het land te volgen en alle activiteiten in het openbaar even stil te leggen tot het virus minder zwaar toeslaat. Dat leidt tot hevige discussies in een land waar steeds meer mensen vinden dat alleen een complete lock-down het coronavrus kan stoppen, en anderen die vinden dat het zo'n vaart niet loopt en dat de economische belangen moeten meetellen en het normale leven moeten kunnen doorgaan. Ook voorzitter Urbano Caïro van Torino meent dat er in Italië te weinig afdoende middelen werden/worden genomen. 'Ik denk dat je drastischer moet optreden tegen deze vijand.' Gisteren stond de teller in Italië op 6387 besmettingen en 366 doden, waaronder 267 in Lombardije alleen al. In één dag kwamen er 133 slachtoffers bij.Vanavond is er nog één inhaalwedstrijd van vorige week: Sassuolo-Brescia, in Reggio Emilia, midden in het gebied waar sinds gisteren verplicht quarantaine werd opgelegd. Morgen beraadt het voetbal zich over de te nemen stappen en is misschien geweten of de Serie A een paar weken stilgelegd wordt.Donderdag treedt Lukaku met Inter aan in de EL-wedstrijd tegen het Spaanse Getafe, ook al achter gesloten deuren. Inmiddels raakte bekend dat Juventus contact nam met Malta met de vraag of het de CL-thuiswedstrijd tegen Lyon op 17 maart niet op het eiland mag afwerken in plaats van in een leeg Juventus Stadium.