Iedere vrijdag vertellen onze redacteurs wat u dit weekend zeker niet mag missen in de sportwereld. Deze week onder meer de Champions League bij de vrouwen en de strijd om de Spaanse troon in het tennis.

Manchester City-Aston Villa (17u)

Zondag, op de allerlaatste speeldag, weten we wie kampioen van Engeland wordt. De ideale afsluiter van de grootste competitie ter wereld. Manchester City begint in pole positie aan zijn wedstrijd tegen Aston Villa. Bij winst is het zeker kampioen, al zal Steven Gerrard, icoon van Liverpool en nu coach van de Villans, daar maar al te graag een stokje tussen willen steken. Liverpool, dat maar op één puntje verschil staat na het verrassende gelijkspel van City vorig weekend tegen West Ham, speelt op hetzelfde moment tegen de Wolves van Leander Dendoncker, ook geen eenvoudige opdracht.

Manchester City vierde dit seizoen trouwens de 10e verjaardag van de legendarische goal van Sergio Agüero - u kent hem wel, die in de 94ste minuut tegen QPR: 'Agüeroooooooo' - die de Cityzens een eerste titel in 44 jaar opleverde. In de kraag van het shirt van dit jaar staat het moment van het doelpunt (93'20") en deze week werd ook een standbeeld van de Argentijn onthuld. Het was de spannendste titelontknoping in jaren. Krijgen we dat dit jaar opnieuw te zien, maar dan misschien aan de zijde van de Reds? U ziet het zondag. (Gert Segers)

© GETTY

Olympique Lyonnais-FC Barcelona (zaterdag, 19u)

In het Juventus Stadium in Turijn staan de beste twee vrouwenploegen van het moment tegenover elkaar in de finale van de Champions League. Met Wendie Renard, Ada Hegerberg en Lindsey Horan aan Franse kant en Alexia Putellas, Irene Paredes en Lieke Martens (terug uit blessure) aan de overzijde komen er heel wat kleppers in actie. Een belangrijke bijrol bij Olympique Lyon is mogelijk weggelegd voor onze landgenote Janice Cayman. De Belgische Gouden Schoen zal als bankzitter starten, maar de kans is groot dat ze invalt. Kortom, met het EK vrouwenvoetbal in juli in zicht is dit de ideale opwarmer. Wie geen tv-zender vindt om de wedstrijd te bekijken, geen nood: Youtube zendt de finale gratis uit. (Steve Van Herpe)

© GETTY

Finale Duitse beker: SC Freiburg - RB Leipzig (zaterdag, 20u)

De Duitse bekerfinale, die traditioneel in Berlijn wordt gespeeld, is dit jaar geen echte kraker. RB Leipzig, de nummer drie uit de Bundesliga, is de grote favoriet. De ploeg vaart op het kompas van trainer Domenico Tedesco, die in december 2021 als opvolger van de ontslagen Amerikaan Jesse Marsch aan de slag ging. De Italiaanse Duitser heeft RB Leipzig omgevormd tot een collectief bolwerk. Hij is een man met twee gedaanten: zeer emotioneel en vurig langs de lijn, zeer zakelijk en rationaal in de kleedkamer.

Ook bij SC Freiburg, dat in de competitie zesde eindigde, staat een trainer op het voorplan: Christian Streich is daar aan zijn elfde seizoen als hoofdtrainer bezig. Hij is vergroeid met Freiburg en woont in de straat waar het vroegere stadion lag. Eerder was hij zestien jaar jeugdtrainer bij SC Freiburg en vier seizoenen adjunct. Het is de eerste keer dat de club uit het Zwarte Woud de bekerfinale bereikt. Een beloning voor een politiek van continuïteit die daar al jaren wordt gevoerd, ook al heeft de club een van de kleinste budgetten in de Bundesliga. (Jacques Sys)

© GETTY

Start Roland Garros (zondag, 11u)

Zondag start de eerste ronde van Roland Garros, en dat belooft een historische editie te worden, zeker bij de mannen. Kan Rafael Nadal, na winst op de Australian Open, zijn tweede grand slam op rij winnen, en zijn véértiende zege aan de Porte d'Auteuil binnenhalen? Of blijft zijn voetblessure aanslepen, die hem de voorbije weken hem weer veel parten speelde?

En in dat geval: grijpt de jonge Spaanse kroonprins Carlos Alcaraz dan nu al de macht? Op zijn pas negentiende, dezelfde leeftijd waarop... Nadal voor het eerst Roland Garros won, in 2005.

Of kan Novak Djokovic zijn titel verdedigen van vorig jaar, toen hij Nadal klopte in een epische halve finale? Voor de Serviër wordt het zijn eerste grand slam van het jaar, na de veelbesproken vaccinatiesage op de Australian Open. Toen hij hervatte, kwam hij traag op gang, maar in het laatste Masters 1000-toernooi in Rome was hij oppermachtig (eindwinst zonder één set te verliezen).

Al was Alcaraz daar niet van de partij, nadat die een week eerder had getriomfeerd op het Masters 1000-toernooi van Madrid. Door in de halve finale... Djokovic te kloppen. Weliswaar toen naar drie winnende sets. Zeven matchen winnen op een grand slam, naar vijf winnende sets, is nog andere koek, zeker op gravel. En laat Djokovic met al zijn ervaring dé specialist van de uitputtingslagen zijn.

Extra piment: Djokovic, Nadal én Alcaraz werden in dezelfde tabelhelft geloot, waardoor we al een kwartfinale tussen Nadal en Djokovic kunnen krijgen, met de winnaar die het dan in de halve finale mogelijk opneemt tegen Alcaraz. Stefanos Tsitsipas is de lachende vierde, want hij zit in de andere tabelhelft, en krijgt zo een relatief makkelijk pad richting de finale. Tegen (allicht) Nadal, Alcaraz of Djokovic. (Jonas Creteur)

© GETTY

