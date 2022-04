De titelstrijd in de Premier League tussen Manchester City en Liverpool blijft onbeslist. Net zoals in de heenmatch hielden de Engelse topteams elkaar op een 2-2 gelijkspel.

Beide ploegen schoten scherp uit de startblokken. Kevin De Bruyne (5.) toonde zich vrijwel meteen alweer trefzeker met een licht afgeweken bal die via de binnenkant van de paal in doel caprioleerde. Liverpool liet zich niet uit zijn lood slaan, wat resulteerde in de snelle gelijkmaker van Diogo Jota (13.) na knap combinatievoetbal. Gabriel Jesus (37.) ontsnapte met de rust in zicht aan de bezoekende buitenspelval en werkte het leer subtiel via de onderkant van de deklat voorbij Alisson. Zo gingen de Citizens alsnog rusten met een voorsprong.

Toch knokten de Reds opnieuw vanuit een geslagen positie terug. Sadio Mané (46.) fusilleerde Ederson in de eerste minuut van de tweede helft. De wedstrijd kon aansluitend nog alle kanten op, maar de clash der titanen eindigde andermaal op een doelpuntrijke draw. City blijft de ranglijst in de Engelse hoogste voetbalafdeling aanvoeren met 74 punten. Liverpool volgt op amper een punt met nog zeven speeldagen te gaan.

