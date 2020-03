Titelverdediger Liverpool heeft zich woensdagavond niet kunnen plaatsen voor de kwartfinales van de Champions League. In de terugwedstrijd van de achtste finales verloor de ploeg na verlengingen met 2-3 van Atlético, dat de heenwedstrijd drie weken geleden in Madrid met 1-0 gewonnen had.

Na de reguliere speeltijd stond ook op Anfield 1-0 op de scoreborden, Georginio Wijnaldum had na 43 minuten voor het enige doelpunt gezorgd. In de verlenging sloegen de bezoekers ongenadig hard toe. Roberto Firmino had na 94 minuten de thuisploeg nochtans op 2-0 gebracht, maar invaller Marcos Llorente bezegelde met twee doelpunten (97. en 105.) het lot van The Reds. In het slot lukte Alvaro Morata op de counter nog de 2-3, alle Madrileense doelpunten werden door invallers gescoord.

Eerder op woensdag kon Paris Saint-Germain eindelijk weer eens de laatste acht bereiken in de Champions League. In de terugwedstrijd van de achtste finales haalden de Parijzenaars het zonder de geschorste Thomas Meunier met 2-0 van het Borussia Dortmund van Axel Witsel en Thorgan Hazard, waardoor ze de 2-1 nederlaag uit de heenwedstrijd rechtzetten.

In een leeg Parc des Princes vielen beide doelpunten voor de rust: Neymar opende na een hoekschop net voor het halfuur de score, Juan Bernat zette in de blessuretijd van de eerste helft de 2-0 eindstand op het scorebord. Emre Can liep in het slot nog tegen een rode kaart aan na een opstootje, waardoor Dortmund met een man minder op zoek moest naar een doelpunt. Witsel en Hazard waren in de loop van de tweede helft al naar de kant gehaald door Dortmund-coach Lucien Favre.

Aan de overzijde was het feest voor Thomas Tuchel, die het haalde van zijn ex-ploeg en PSG na vier jaar nog eens naar de laatste acht haalde op het kampioenenbal. Dat was tussen 2012 en 2016 vier seizoenen op rij het eindstation.

