Rode Duivel Toby Alderweireld staat op het punt de Engelse topclub Tottenham Hotspur te verlaten voor Al-Duhail uit de Qatarese hoofdstad Doha. Op sociale media circuleert alvast een foto van de 32-jarige verdediger met een sjaal van Al-Duhail om de schouders.

Volgens Britse en Belgische media zou met de transfer een bedrag van 13 miljoen euro gemoeid zijn. Volgens lokale media kan hij er een contract voor drie seizoenen ondertekenen.Eerder berichtte het doorgaans goed geïnformeerde The Athletic al dat Alderweireld aan het bestuur van Tottenham had aangegeven dat hij de club deze zomer wil verlaten. Alderweireld speelt zes jaar bij de Spurs. Hij heeft er nog een overeenkomst tot medio 2023.

Ook zijn thuisstad Antwerpen werd al eens genoemd als mogelijke bestemming, maar gezien transferprijs en looneisen lag dat moeilijk.

Vier Rode Duivels

Het voorbije seizoen speelde Alderweireld nog 35 officiële duels voor de Spurs. Onder José Mourinho verzeilde hij enkele keren op de bank, maar onder interimcoach Ryan Mason werd hij op het einde van het seizoen opnieuw een vaste basisspeler. In het tussenseizoen nam Nuno Espirito Santo over en onze landgenoot zou niet in diens plannen passen. Alderweireld is de laatste Belg die de Spurs verlaat. Enkele seizoenen geleden waren er met Nacer Chadli, Mousa Dembélé en Jan Vertonghen vier Rode Duivels aan de slag.

