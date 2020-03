De Duitse voetballiga DFL wil pas vanaf dinsdag 17 maart tot 2 april alle voetbalcompetities stilleggen.

Bizar, dat is wel het minste wat je kan zeggen van hetgeen de Duitse voetbalbond op vrijdagochtend besliste. Er werd immers aankondigd dat de wedstrijden van de 26e speeldag in de Bundesliga, met vanavond om 20.30 uur al de confrontatie tussen Fortuna Düsseldorf en SC Paderborn 07, zullen plaatsvinden. Op maandagavond is er het laatste duel, met om 20.30 uur de partij tussen Werder Bremen en EL-deelnemer Bayer Leverkusen.Afgelopen woensdag beleefde de Bundesliga al zijn eerste spookduel, toen de inhaalwedstrijd tussen Borussia Mönchengladbach tegen 1.FC Köln (2-1) werd afgewerkt in een leeg stadion. Nu is er dus sprake van een gehele spookspeelronde, zonder publiek in de arena's. 'Het doel is nog altijd om de competitie voor de zomer af te ronden', zo luidde het statement van de DFB, de Duitse voetbalbond, na grondig overleg met enkele bevoegde instanties. 'We werken hiervoor nauw samen met Ministerie van Gezondheid en de lokale autoriteiten: het welzijn van de hele bevolking - en dus ook de voetbalsupporters - is onze topprioriteit.'Het betekent in de praktijk dat morgen de Kohlenpottderby tussen Borussia Dortmund (Axel Witsel & Thorgan Hazard) en Schalke 04 (Benito Raman) om 15.30 uur op gang wordt gefloten, net als RB Leipzig-SC Freiburg, TSG 1899 Hoffenheim-Hertha BSC, 1.FC Köln-1.FSV Mainz 05 en om 18.30 uur 1.Union Berlin het opneemt tegen titelkandidaat Bayern München. Zondag is het dan de beurt aan Eintracht Frankfurt-Gladbach (15.30 uur) en FC Augsburg-VfL Wolfsburg (18 uur).Koepelorganisatie DFL, de Duitse voetballiga die alle ploegen vertegenwoordigt, stelde in de strijd tegen het coronavirus voor om alle duels vanaf 17 maart tot en met 2 april - het einde van de interlandbreak - in de eerste en tweede Bundesliga af te gelasten. Maandag wordt deze optie, tijdens een speciaal bijeengeroepen vergadering, voorgelegd aan alle betrokken profclubs.Enkel het tweede Bundesligaduel op zondag tussen Hannover 96 en Dynamo Dresden kan niet plaatsvinden, omdat twee spelers (waarvan de 23-jarige verdediger Timo Hübers bekend is) van de thuisploeg besmet raakten door het virus. Daarop werd beslist om de gehele spelerskern thuis in quarantaine te plaatsen.