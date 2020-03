Een halve dag nadat de Italiaanse premier een deel van het land in quarantaine plaatste, wordt na enig aarzelen toch gevoetbald in de Serie A. Nog even.

Met 75 minuten vertraging is de eerste inhaalwedstrijd in de Serie A vanmiddag dan toch doorgegaan. Parma-SPAL, de eerste van zes wedstrijden die normaal vorige week hadden moeten doorgaan, maar die toen uitgesteld werden naar dit weekend, zou om half één vanmiddag beginnen, maar toen de spelers al op het veld stonden en de reserven al op de bank zaten in een verder leeg Tardinistadion in Parma, leek het er even op dat er toch niet zou gevoetbald worden. Zondagochtend had de Italiaanse minister van Sport, Vincenzo Spadafora, de voetbalwereld opgeroepen om een volledige stop te overwegen. 'Het heeft op dit moment weinig zin om de gezondheid van spelers, scheidsrechters en fans die toch samenkomen om de wedstrijden op TV te bekijken op het spel te zetten. We moeten een onmiddellijke competitiestop overwegen.'

Uiteindelijk werd toch beslist de zes inhaalwedstrijden in de Serie A en de drie uitgestelde matchen in tweede klasse van vorige week af te werken zonder publiek, vandaag zondag en morgen maandag. Bij die wedstrijden is de absolute titelkraker Juventus-Inter, die normaal zondagavond om kwart voor negen in Turijn wordt gespeeld.

De druk was groot om dat toch niet te doen, en die druk kwam niet enkel van buiten het voetbal, maar ook van binnenuit. De concrete aanleiding is de forse stijging van het aantal patiënten in Italië, zondagochtend al een stuk boven de 5000, terwijl er al 233 doden waren geteld.

Daarom besloot de Italiaanse premier Giuseppe Conte zaterdagvond laat over te gaan tot forsere maatregelen. Liefst veertien provincies gaan helemaal in quarantaine tot 3 april, wat inhoudt dat het verboden is voor inwoners om ze te verlaten, of voor derden om ze te betreden. Het betreft de hele regio Lombardije (de regio van Milaan), enkele provincies in Piëmonte, de Veneto, Marche en Emilia Romagna. In totaal betreft het zestien miljoen Italianen, voor wie het openbare leven tot stilstand komt. Scholen en universiteiten zijn dicht, warenhuizen gaan in het weekend dicht, bars en restaurants sluiten om zes uur 's avonds, musea en tentoonstellingen sluiten, net als bioscopen, theaters, muziekzalen, sportzalen en zwembaden.

In de rest van het land was al een scholenstop tot 15 maart afgekondigd.

Meteen na die mededeling kwam er ook druk vanuit de sportwereld zelf. AIC-voorzitter Damiano Tomassi van de Italiaanse profvoetballersvakbond werd gecontacteerd door tal van ongeruste voetballers die wilden weten waar ze aan toe waren. Zijn bericht? 'Het voetbal stoppen is het meest nuttige wat we op dit moment in dit land kunnen doen. De ploegen waarvoor we vandaag moeten supporteren, spelen in de urgentiezalen van onze ziekenhuizen.'

Ook aanvaller Mario Balotelli van Brescia pleitte voor een stop: 'Ik hou enorm van mijn sport, maar voetballen is ook reizen, in hotels overnachten, in contact komen met tal van mensen buiten je eigen organisatie. Ik kan mijn eigen kinderen op dit moment niet eens zien, ik wil niet dat ook mijn moeder zich zorgen maakt. Ik wil niet ziek worden alleen maar om anderen te amuseren.'

De voorzitter van de voetbalbond, Gabriele Gravina opperde intussen ook al dat, 'als er een speler positief test op het coronavirus, we de stopzetting van de competitie niet uitsluiten.'

Dinsdag wordt er een algemene vergadering bij de voetbalbond voorzien, voor donderdag was er een overleg bij de Profliga, die tot nogtoe vasthield aan de economische belangen, voorzien. Verwacht wordt dat dinsdag overgegaan wordt tot een algemene stop tot tenminste 3 april.

Milanvoorzitter Paolo Scaroni woonde de wedstrijd van zijn ploeg tegen Genoa deze namiddag alvast niet zelf bij.

Met 75 minuten vertraging is de eerste inhaalwedstrijd in de Serie A vanmiddag dan toch doorgegaan. Parma-SPAL, de eerste van zes wedstrijden die normaal vorige week hadden moeten doorgaan, maar die toen uitgesteld werden naar dit weekend, zou om half één vanmiddag beginnen, maar toen de spelers al op het veld stonden en de reserven al op de bank zaten in een verder leeg Tardinistadion in Parma, leek het er even op dat er toch niet zou gevoetbald worden. Zondagochtend had de Italiaanse minister van Sport, Vincenzo Spadafora, de voetbalwereld opgeroepen om een volledige stop te overwegen. 'Het heeft op dit moment weinig zin om de gezondheid van spelers, scheidsrechters en fans die toch samenkomen om de wedstrijden op TV te bekijken op het spel te zetten. We moeten een onmiddellijke competitiestop overwegen.'Uiteindelijk werd toch beslist de zes inhaalwedstrijden in de Serie A en de drie uitgestelde matchen in tweede klasse van vorige week af te werken zonder publiek, vandaag zondag en morgen maandag. Bij die wedstrijden is de absolute titelkraker Juventus-Inter, die normaal zondagavond om kwart voor negen in Turijn wordt gespeeld.De druk was groot om dat toch niet te doen, en die druk kwam niet enkel van buiten het voetbal, maar ook van binnenuit. De concrete aanleiding is de forse stijging van het aantal patiënten in Italië, zondagochtend al een stuk boven de 5000, terwijl er al 233 doden waren geteld.Daarom besloot de Italiaanse premier Giuseppe Conte zaterdagvond laat over te gaan tot forsere maatregelen. Liefst veertien provincies gaan helemaal in quarantaine tot 3 april, wat inhoudt dat het verboden is voor inwoners om ze te verlaten, of voor derden om ze te betreden. Het betreft de hele regio Lombardije (de regio van Milaan), enkele provincies in Piëmonte, de Veneto, Marche en Emilia Romagna. In totaal betreft het zestien miljoen Italianen, voor wie het openbare leven tot stilstand komt. Scholen en universiteiten zijn dicht, warenhuizen gaan in het weekend dicht, bars en restaurants sluiten om zes uur 's avonds, musea en tentoonstellingen sluiten, net als bioscopen, theaters, muziekzalen, sportzalen en zwembaden.In de rest van het land was al een scholenstop tot 15 maart afgekondigd.Meteen na die mededeling kwam er ook druk vanuit de sportwereld zelf. AIC-voorzitter Damiano Tomassi van de Italiaanse profvoetballersvakbond werd gecontacteerd door tal van ongeruste voetballers die wilden weten waar ze aan toe waren. Zijn bericht? 'Het voetbal stoppen is het meest nuttige wat we op dit moment in dit land kunnen doen. De ploegen waarvoor we vandaag moeten supporteren, spelen in de urgentiezalen van onze ziekenhuizen.'Ook aanvaller Mario Balotelli van Brescia pleitte voor een stop: 'Ik hou enorm van mijn sport, maar voetballen is ook reizen, in hotels overnachten, in contact komen met tal van mensen buiten je eigen organisatie. Ik kan mijn eigen kinderen op dit moment niet eens zien, ik wil niet dat ook mijn moeder zich zorgen maakt. Ik wil niet ziek worden alleen maar om anderen te amuseren.'De voorzitter van de voetbalbond, Gabriele Gravina opperde intussen ook al dat, 'als er een speler positief test op het coronavirus, we de stopzetting van de competitie niet uitsluiten.'Dinsdag wordt er een algemene vergadering bij de voetbalbond voorzien, voor donderdag was er een overleg bij de Profliga, die tot nogtoe vasthield aan de economische belangen, voorzien. Verwacht wordt dat dinsdag overgegaan wordt tot een algemene stop tot tenminste 3 april.Milanvoorzitter Paolo Scaroni woonde de wedstrijd van zijn ploeg tegen Genoa deze namiddag alvast niet zelf bij.