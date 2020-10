Volgens de UEFA mag 30% van de stadions gevuld worden om zo de verspreiding van het coronavirus tegen te gaan. Sommige Europese clubs gaan daar echter opmerkelijk mee om. Een overzicht.

Iedere club die Europees speelt, mag maximaal 30% van het eigen stadion vullen met supporters, weliswaar in overeenstemming met de lokale maatregelen. Maar zo'n regeling zorgt natuurlijk ook voor andere invullingen naargelang het land of de regio waar gespeeld wordt. Sommige clubs zitten bijvoorbeeld zonder supporters, zoals het geval was bij Ajax of Bayern München, andere vullen het stadion dan weer tot exact die 30%, mooi verspreid over het de hele arena om zo enige afstand tussen de fans te houden.

Waar is de logica?

Maar bij sommige clubs is de logica ver zoek. Soms werd 30% opgevat alsof er maar één of meerdere tribunes gevuld mogen worden. Zo dachten de bestuurders van Rennes precies, toen ze het dinsdag in de Champions League opnamen tegen het Russische Krasnodar. Daar werden alle supporters in de spionkop en de tegenoverliggende tribune gestoken, zonder enige afstand tussen de supporters.

In Rennes zaten de supporters lekker dicht bij elkaar. Gelukkig nog met mondmasker © GETTY

Een ander voorbeeld konden we dinsdag zelf nog zien in de Champions Leaguewedstrijd van Club in en tegen Zenit Sint-Petersburg. De Russische supporters zaten daar, alsof het virus niet bestaan, met ontbloot bovenlijf en zonder mondmaskers dicht bij elkaar achter de goal.

De supporters van Zenit deden alsof het virus niet bestond © GETTY

Wie is de schuldige?

Maar wie is hier eigenlijk in fout? Komt het omdat de richtlijnen van de UEFA niet duidelijk genoeg zijn? Moet het de regels dan maar wat strenger maken? Of zouden de lokale instanties niet beter een beetje slimmer moeten zijn en de supporters verder uit elkaar houden?

Vanavond neemt Standard het in het eigen Sclessin op tegen Rangers in de Europa League. De stad Luik heeft voor die wedstrijd nog het aantal toegelate supporters verlaagd van 7.000 naar 3.750 door de verslechterende situatie in België. Maar hoe zullen die geplaatst worden? De UEFA zal er zeker niet over beslissen.

Noé Spies

