Gambia kon zich voor de allereerste keer kwalificeren voor de Afrika Cup, die zondag begint. En dat heeft het onder meer te danken aan zijn Belgische coach Tom Saintfiet. Knack kon hem spreken en had het onder meer over de laatste wedstrijd en de behandeling van het Afrikaans voetbal. 'Kun je je voorstellen dat Man. City zegt dat De Bruyne het EK niet mag spelen? Een beetje respect graag.'

De euforie toen Gambia zich plaatste voor de Afrika Cup moet enorm geweest zijn.

Tom Saintfiet: 'Je hebt geen idee. De beslissende wedstrijd (2-0 tegen Gabon, in maart, nvdr) vond plaats in een leeg stadion, wegens corona. Maar buiten het stadion was het volle bak. De spelersbus zat twee uur vast. Hij was omsingeld door een horde losgeslagen supporters.

'De aanloop naar die match was ook heel bijzonder. De meeste spelers voetballen in Europa. We zouden samen vanuit Brussel een privévliegtuig nemen, om de kans op coronagevallen te verkleinen. Toen bleek dat er geen vlucht geregeld was. Drie dagen voor de belangrijkste interland in de geschiedenis van Gambia zat iedereen vast op Zaventem. We zijn dan maar het Sheraton-hotel binnengestapt, tegenover de ingang van de luchthaven. We trainden in onze jeans op de parking, bij vier graden. Veel trainers zouden uit hun vel springen, maar ik ben bewust niet kwaad geworden. De spelers waren al gestresseerd genoeg.'

Wat verwachten de Gambianen van hun eerste Afrika Cup?

Saintfiet: 'De ploeg is voor de eerste keer gekwalificeerd, maar elke Gambiaan weet zeker dat we de Afrika Cup winnen. Dolle blijdschap of bittere boosheid: een tussenweg is er niet voor Afrikaanse voetbalfans. We verloren in eigen huis van Togo, dat veertig plaatsen hoger stond op de wereldranglijst. 0-1 in de negentigste minuut. De politie moest de ploeg ontzetten. We schuilden onder kogelwerende schilden terwijl het stenen en flessen regende. Twee wedstrijden later vormden de fans een erehaag toen we gelijkspeelden tegen Congo. Mensen wierpen zich in adoratie op de grond. Ik dacht: dit zijn waarschijnlijk dezelfde mannen die vorige keer stenen gooiden. Als het tegenvalt op de Afrika Cup, kunnen we maar beter weer een politie-escorte regelen.

'We zijn uitgeloot in een groep met Tunesië, Mauritanië en Mali. Tunesië plaatst zich geregeld voor de wereldbeker, Mali heeft een uitzonderlijk team dat de halve finale kan halen en Mauritanië moet je ook niet onderschatten. Het zou knap zijn als we de tweede ronde halen. Ik wil elke wedstrijd winnen, maar het is niet realistisch om te eisen dat het ook lukt. Wij zijn er om te leren, in de hoop dat we ons in 2023 en 2025 opnieuw kwalificeren voor de Afrika Cup en er in 2026 zelfs bij zijn op het WK.'

Zullen de bekende Afrikaanse spelers erbij zijn? Hun Europese werkgevers willen hen niet laten gaan in het midden van een pandemie.

Saintfiet: 'Het is ziekelijk hoe de FIFA, de UEFA en de Europese topclubs het Afrikaanse voetbal behandelen. Kun je je voorstellen dat Manchester City zegt dat Kevin De Bruyne het EK niet mag spelen? Het kot zou te klein zijn. Een beetje respect, graag. Ik hoef toch niet uit te leggen dat het voor mijn internationals heel belangrijk is dat ze voor hun nationale ploeg kunnen uitkomen, net zoals voor alle Afrikaanse fans?

'De clubs zien twee argumenten om hun spelers van de Afrika Cup weg te houden: overbelasting en omikron. De overbelasting is gecreëerd in Europa. De Champions League had ook alleen met de landskampioenen gespeeld kunnen worden. Dat had al een pak wedstrijden gescheeld. Moet de Afrika Cup boeten voor de geldhonger van het Europese voetbal? Omikron dan. De variant werd ontdekt in Afrika, maar is over heel de wereld verspreid. Het is beledigend te veronderstellen dat Afrika geen veilig toernooi kan organiseren.'

