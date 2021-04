De 31-jarige Duitse international van Real Madrid blijft als één van de weinige topvoetballers recht voor de raap, aangaande Qatar en homosexualiteit.

De podcast 'Einfach mal luppen', die wordt gemaakt door Felix Kroos (30, Eintracht Braunschweig) met zijn broer Toni (Real Madrid), mist zijn effect niet. Het was hun opa die de term 'luppen', vrij vertaald optillen, gebruikte tegenover de jonge spelertjes in Greifswald. Een leuke openbaring, die vrije en ongedwongen dialoog tussen beide voetbalprofs, waarbij het leven in een trainingskamp of thuis aan bod komt. Zo komen we te weten dat de 101-voudig Duits international een diner van zes gebakken eieren met toast heerlijk blijft vinden. Grote kleine jongens dus.

Vergissing

Maar in het laatste en derde deel van het uur durend gesprek beantwoorden beide broers brieven van luisteraars. Zo wilde Lena van Porta Westfalia weten wat de broers dachten van het WK voetbal volgend jaar in Qatar. Toni haalde in vijf minuten zo'n krachtige argumenten naar boven, die nog nooit uit de mond kwamen van een prominente voetbalprof wereldwijd. De oudste Kroos beschreef de keuze voor het emiraat als een vergissing, sprak expliciet over de situatie van de arbeiders, over het zwoegen bij temperaturen van 50 graden Celsius en meer, zonder adequate watervoorziening, maar had het ook over geweld. En de Real Madrid-middenvelder vertelde ook openlijk dat er andere kwesties spelen, zoals bijvoorbeeld de vervolging van homo's door de bestaande onduidelijke wetgeving.

In plaats van een boycot - hetgeen ook bondscoach Joachim Löw niet verstandig vindt als optie - vindt Kroos dat het blijven verheffen van zijn stem al een eerste stap kan vormen. 'Ik denk dat het belangrijker is om opnieuw extreem de aandacht te vestigen op de problemen, ook in de aanloop naar of tijdens zo'n WK-eindronde.' Bij de Duitse nationale ploeg ondervond Kroos al dat ook het Bayern Münchenduo Leon Goretzka-Joshua Kimmich, die tijdens de pandemie een actie WeKickCorona uitwerkten en financieel ondersteunen, die stelling zeker ondersteunen.

Stichting

Kroos is een sociaal erg geëngageerd figuur. De routinier past naar eigen zeggen niet zo goed in het keiharde en zakelijke voetbalmilieu. Liefst van al spendeert hij zijn tijd in de besloten en warme familiekring. Daarnaast is hij sterk begaan met het lot van anderen. Kroos heeft een eigen stichting, waarbij hij gezinnen steunt met ernstig zieke kinderen. In het reclameblok van de podcast roept hij mensen op om zich aan te melden bij de Duitse beenmergdonorstichting, omdat Kroos weet dat financiële steun daar heel nodig blijkt.

Het was ook Kroos die optrad als woordvoerder van de Mannschaft, die een campagne voor mensenrechten lanceerde. 'Doen we onszelf een plezier?', zo luidde de twijfelachtige reactie van de middenvelder op de vraag of hij zelf nog van de partij zal zijn in Qatar tijdens de winter van 2022. Volgens hem zou het beter zijn om tijdens het toernooi de aandacht te vestigen op de slechte arbeidsomstandigheden (algemeen). 'Daar heeft het voetbal de kans voor.' Wordt ongetwijfeld nog vervolgd.

