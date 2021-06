Duitsland kende bij de loting voor het EK weinig geluk. De Mannschaft kwam terecht in een groep met wereldkampioen Frankrijk, titelverdediger Portugal en het trotse Hongarije. Toni Kroos vindt het zo'n zware poule dat alleen al kwalificatie voor de achtste finales een signaal zou zijn voor de concurrenten

Duitsland opent zijn toernooi dinsdag (15 juni) tegen Frankrijk. Daarna wachten de Portugezen (19 juni) en de Hongaren (23 juni), telkens in München.

'De grootste tegenstander is de groep. Doorstoten zou al een statement zijn', vertelde Kroos vrijdag tijdens een persconferentie. 'In een ideale situatie vinden we de juiste (tactische) opties meteen, anders dreigt het toernooi niet lang te duren.'

In de met 7-1 gewonnen oefenmatch tegen Letland speelde de middenvelder van Real Madrid naast Ilkay Guendogan met Joshua Kimmich als rechter wingback. Kroos vindt het een goeie opstelling, maar de verwachting is dat Kimmich tegen Les Bleus naar het middenveld zal worden overgeheveld om de alomtegenwoordige N'Golo Kante mee op te vangen.

Het resultaat van maandag tegen de Letten was een opsteker voor Duitsland, dat in november nog afging tegen Spanje (6-0) en in maart pijnlijk verloor van Noord-Macedonië (1-2). 'We moeten ons niet wegsteken', vindt Kroos. 'Er is kwaliteit in onze groep.'

Dat Karim Benzema na een lange afwezigheid door de sekstape-affaire weer tot de kern van Frankrijk behoort, vindt Kroos niet meer dan normaal. De twee spelen samen bij Real en kennen elkaar dus goed.

'Er is nooit een sportieve reden geweest waarom hij niet meer werd opgeroepen', aldus Kroos. 'Ik ken hem door en door en weet wat voor goed seizoen hij heeft gespeeld. Zijn selectie is dus geen verrassing. Ik vind het prettig dat ik hem opnieuw zal tegenkomen op het veld, ook al zijn we dit keer tegenstanders. Maar ik heb vertrouwen in onze verdediging.'

