Aurélien Tchouaméni, de kersverse Franse aanwinst van Real Madrid, is dinsdag officieel voorgesteld aan het Madrileense publiek. De Fransman komt voor zo'n 100 miljoen euro over van AS Monaco, de ploeg van Philippe Clement, en ondertekende een contract voor zes seizoenen in de Spaanse hoofdstad.

'Van zodra Real een bod deed, heb ik geen seconde getwijfeld', sprak Tchouaméni tijdens zijn voorstelling. 'Ik wil mijn stempel drukken op het voetbal en Real Madrid is de beste club om dat doel te bereiken. Ik ben erg tevreden dat ik hier ben.'

De Franse middenvelder werd vooral overtuigd door de prestaties van Real Madrid in de Champions League afgelopen seizoen, met onder meer spectaculaire remontes tegen PSG, Chelsea en Manchester City. 'Na die wedstrijden heb ik meteen mijn zaakwaarnemer opgebeld en hem gezegd dat hij er alles aan moest doen om me bij Real Madrid te krijgen', vertelde de 22-jarige Fransman.

Op de persconferentie ging het ook over een andere Franse voetbalcoryfee, genaamd Kylian Mbappé. De Franse steraanvaller deed eind vorige maand immers veel stof opwaaien door een contractverlenging bij huidige club PSG te verkiezen boven een transfer naar Real Madrid.

'Kylian wist al dat ik Monaco op het einde van het seizoen zou verlaten voor hij de beslissing maakte om bij PSG te blijven. Hij vroeg me of ik naar PSG zou komen, maar ik vertelde hem dat Real Madrid mijn eerste keuze was. Hij toonde veel begrip voor mijn keuze en was gelukkig in mijn plaats', vertelde Tchouaméni, die samen met Mbappé in de Franse nationale ploeg speelt.

Tchouaméni speelde sinds januari 2020 voor Monaco, dat derde eindigde in de Ligue 1. De Monegasken telden destijds zo'n twintig miljoen euro voor zijn diensten neer bij Bordeaux. Hij kwam in het prinsdom de voorbije jaren tot 95 officiële duels, waarin hij acht goals maakte en zeven assists gaf. Dit seizoen speelde hij liefst 50 wedstrijden in clubverband. Hij verzamelde reeds 12 caps bij de Frans nationale ploeg.

