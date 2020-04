Hij werd topschutter op het WK U17 en wordt dezer dagen gelinkt aan topclubs als Inter, Manchester City, Juventus of Red Bull Leipzig. Wie is Sontje Hansen?

Misschien is het goed dat Covid-19 het voetballen even tot een halt dwong. Op die manier kan de hype rond de nieuwe jonge talenten van Ajax even gaan liggen.

Want die was er, zeker na de halve finale van Oranje op het WK U17, waar een verdedigend Mexico uiteindelijk won in de strafschoppen, maar waar scouts de namen van de Ajacieden Naci Unuvar en Sontje Hansen met rood omcirkelden. Te volgen.

Toen Hansen, 17 jaar pas, ook nog eens debuteerde in het A-elftal van de Amsterdammers en hen in de (inmiddels stopgezette) Youth League voorbij Atlético Madrid tot in de kwartfinales hielp, werd hij hipper en hipper.

Met Unuvar moest hij eind maart de spilfiguur worden in de kwalificatiecampagne van Nederland voor het EK U19, maar ook die duels werden uitgesteld. Wellicht kan hij in zijn vertrouwde omgeving volgend seizoen verder werken aan de doorbraak. Tenzij alle superlatieven nu al uitmonden in een vroegtijdige overgang. En hij zijn ouder broertje Ricky achterna gaat.

Twee broers

Toen Sontje Hansen in mei 2018 op zijn zestiende verjaardag zijn handtekening zette onder een contract voor drie jaar met Ajax, stond Ricky aan zijn zijde. Hij kwam overgevlogen vanuit Reading, waar hij in de jeugd voetbalt. Beide jongeren loofden hun moeder, een 'powervrouw' die het als alleenstaande financieel lastig had om de eindjes aan mekaar te knopen.

De twee broers hadden veel aan mekaar, voetbalden samen op pleintjes in Hoorn, maar hadden het niet breed, zeker niet toen hun moeder ook nog eens gezondheidsproblemen kreeg. Toen Sontje bij Ajax kwam deed ze een beroep op de stichting Leergeld, die mensen met financiële problemen bijstaan. Later werd Sontje door de stichting gevraagd om ambassadeur te worden.

Misjonne Juniffer Naigelino - Sontje is een handiger roepnaam - testte bij AZ, maar dat Ajax zijn droomclub was, zat er al vroeg in. Toen hij vijf werd organiseerde zijn moeder voor hem een heus Ajaxfeestje, met bekers, shirts en taart.

Zijn opleiding ging gepaard met de nodige problemen - te laat komen onder meer - maar uiteindelijk haalde hij in december in Telstar een eerste keer de A-ploeg. Zijn naam klonk toen al bekend, na een goed WK U17. Nederland startte er belabberd, het won in de groepsfase maar één duel, maar haalde uiteindelijk de halve finales en Hansen scoorde er zes keer.

Misschien is het goed dat Covid-19 het voetballen even tot een halt dwong. Op die manier kan de hype rond de nieuwe jonge talenten van Ajax even gaan liggen. Want die was er, zeker na de halve finale van Oranje op het WK U17, waar een verdedigend Mexico uiteindelijk won in de strafschoppen, maar waar scouts de namen van de Ajacieden Naci Unuvar en Sontje Hansen met rood omcirkelden. Te volgen. Toen Hansen, 17 jaar pas, ook nog eens debuteerde in het A-elftal van de Amsterdammers en hen in de (inmiddels stopgezette) Youth League voorbij Atlético Madrid tot in de kwartfinales hielp, werd hij hipper en hipper. Met Unuvar moest hij eind maart de spilfiguur worden in de kwalificatiecampagne van Nederland voor het EK U19, maar ook die duels werden uitgesteld. Wellicht kan hij in zijn vertrouwde omgeving volgend seizoen verder werken aan de doorbraak. Tenzij alle superlatieven nu al uitmonden in een vroegtijdige overgang. En hij zijn ouder broertje Ricky achterna gaat.Toen Sontje Hansen in mei 2018 op zijn zestiende verjaardag zijn handtekening zette onder een contract voor drie jaar met Ajax, stond Ricky aan zijn zijde. Hij kwam overgevlogen vanuit Reading, waar hij in de jeugd voetbalt. Beide jongeren loofden hun moeder, een 'powervrouw' die het als alleenstaande financieel lastig had om de eindjes aan mekaar te knopen. De twee broers hadden veel aan mekaar, voetbalden samen op pleintjes in Hoorn, maar hadden het niet breed, zeker niet toen hun moeder ook nog eens gezondheidsproblemen kreeg. Toen Sontje bij Ajax kwam deed ze een beroep op de stichting Leergeld, die mensen met financiële problemen bijstaan. Later werd Sontje door de stichting gevraagd om ambassadeur te worden.Misjonne Juniffer Naigelino - Sontje is een handiger roepnaam - testte bij AZ, maar dat Ajax zijn droomclub was, zat er al vroeg in. Toen hij vijf werd organiseerde zijn moeder voor hem een heus Ajaxfeestje, met bekers, shirts en taart. Zijn opleiding ging gepaard met de nodige problemen - te laat komen onder meer - maar uiteindelijk haalde hij in december in Telstar een eerste keer de A-ploeg. Zijn naam klonk toen al bekend, na een goed WK U17. Nederland startte er belabberd, het won in de groepsfase maar één duel, maar haalde uiteindelijk de halve finales en Hansen scoorde er zes keer.