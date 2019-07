Geen verrassingen dit jaar in de Afrika Cup. Topfavorieten Senegal en Algerije wonnen allebei hun halve finale tegen respectievelijk Tunesië en Nigeria, en spelen vrijdag voor de eindzege.

De Africa Cup levert altijd spektakel op. De hitte, het vrank-en-vrije spel en de emoties zorgen tweejaarlijks voor een dramatiek schouwspel. Deze zomer speelde het Afrikaanse voetbaltoneel zich af in Egypte, recordwinnaar met zeven eindzeges en favoriet met Liverpoolster Mo Salah in de rangen. Een rol die het niet kon waarmaken, want De Farao's gingen roemloos ten onder tegen Zuid-Afrika in de zestiende finales.

