Snds dit seizoen staat er opnieuw een Belg in de basis bij PSV. De jonge Johan Bakayoko wil zijn doorbraak forceren en kan daarvoor al heel wat adelbrieven voorleggen.

Dries Mertens (AGOVV), Quincy Promes (Go Ahead Eagles), Denzel Dumfries (Sparta Rotterdam), Frenkie de Jong (Jong Ajax), Perr Schuurs (Jong Ajax), Ferdy Druijf (Jong AZ) en Micky van de Ven zijn de bekendste winnaars van de trofee voor Nederlands Talent van het Jaar. Op een of andere uitzondering na mochten de laureaten hun carrière voortzetten in de Eredivisie of in het buitenland. In 2021 maakte Van de Ven drie maanden na de overhandiging van de trofee zelfs de stap van Eerstedivisionist Volendam naar Wolfsburg in de Bundesliga.

Johan Bakayoko is de zoveelste speler die mee heeft geschreven aan het succesverhaal van de Keuken Kampioen Divisie, een competitie waar jaar na jaar toekomstige (Europese) topspelers gekweekt worden. Het is geen ordinaire wachtkamer voor overhypete talenten of spelers die tegen de pensioengerechtigde leeftijd aanzitten. 'Als je ziet welke ploegen dit seizoen aantreden in de Eerste Divisie - ADO Den Haag, De Graafschap, Heracles, NAC, PEC Zwolle, Roda JC en Willem II - dan weet je hoe sterk de competitie wel is', zegt Rik Elfrink, PSV-watcher voor het Eindhovens Dagblad. 'De nummers tien tot achttien in de Eredivisie kan je zo inwisselen met de ploegen in het linkerrijtje uit de Eerste Divisie zonder aan kwaliteit in te boeten. Ik zou aan elke speler en trainer willen zeggen: maak je borst maar nat. Het niveau is gewoon prima, de wedstrijden komen live op televisie en er is media-aandacht. Daar halen jongens als Bakayoko veel profijt uit.'

Bij PSV maakten Steven Bergwijn, Donyell Malen, Cody Gakpo, en Noni Madueke op korte tijd een karrenvracht doelpunten bij Jong PSV voor ze definitief hun doorbraak forceerden bij het eerste van de Eindhovenaren. Betekent dat dat Bakayoko dezelfde weg op gaat als zijn voorgangers? Bij Jong PSV was Bakayoko met afstand de beste speler van het seizoen en dat opent perspectieven. 'Een jongen als Sam Lammers had een tussenstap bij Heerenveen nodig voor hij zijn kans kreeg van PSV. Bakayoko is net als Gakpo een type dat in een keer kan doorgroeien van de Eerste Divisie naar een basisplaats bij PSV', aldus Marco Timmer van VI. 'Je zou kunnen zeggen dat zijn zeventien goals niet veel waard zijn, maar hij maakte er best veel tegen goede ploegen.'

