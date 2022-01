Bij PSG is het Nederlandse talent stilaan bezig aan zijn grote doorbraak. Dit weekend maakte hij zijn debuut in de Franse competitie in de kraker tegen Lyon.

PSG had het niet onder de markt met Lyon zondag. De Franse kraker eindigde op 1-1, maar na de wedstrijd ging het onder meer over het competitiedebuut van de jonge Nederlander Xavi Simons. Hij mocht in de 69ste minuut invallen en liet zich meteen zien op het allerhoogste niveau. Zijn invalbeurt zorgde voor een nieuwe dynamiek bij PSG en even later maakte verdediger Thilo Kehrer de gelijkmaker.

Na de wedstrijd was coach Mauricio Pochettino lovend over de prestaties van zijn youngster. 'Je hebt gelijk, ik had met Simons aan deze wedstrijd moeten beginnen', vertelde de Argentijn tijdens de persconferentie. 'Het was een vergissing om andere spelers aan de aftrap te brengen. We hadden met hem meer beweging en agressie in het veld.'

Xavi Simons staat al jaren bekend als een supertalent en is op sociale media een echte hype. Zo telt de 18-jarige Nederlander al 3,8 miljoen volgers op Instagram en tekende hij een miljoenencontract bij Nike. Simons kreeg het grootste deel van zijn opleiding bij Barcelona, maar verkaste enkele jaren geleden naar Parijs waar hij jaarlijks 1 miljoen euro opstrijkt.

Voor PSG loopt het allemaal op wieltjes in de Ligue 1. De club uit de Franse hoofdstad staat na 20 speeldagen comfortabel aan de leiding met 11 punten voorsprong op eerste achtervolger Nice.

