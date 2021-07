Sebastiaan Bornauw verlaat Bundesligaclub FC Köln voor reeksgenoot VfL Wolfsburg, zo bevestigden beide clubs vrijdag.

De 22-jarige centrale verdediger ondertekent in Wolfsburg een contract voor vijf seizoenen, tot medio 2026. Met de overgang zou een bedrag van zeventien miljoen euro gemoeid zijn.

Bornauw, die bij Köln nog een contract tot medio 2024 had, werd al enkele weken in verband gebracht met Wolfsburg. Hij wordt er ploegmaat van landgenoten Koen Casteels en Aster Vranckx. De Nederlander Mark van Bommel is sinds dit seizoen de hoofdcoach van de Wolven. Wolfsburg werd vorig jaar vierde in de Bundesliga en mag zo komend seizoen starten in de groepsfase van de Champions League.

Vorige week zaterdag liep Bornauw in een oefenduel met Keulen nog een breuk in het middenhandsbeen op. Hij miste daardoor enkele trainingen maar is intussen alweer aan de beterhand.

De Brusselaar maakte in de zomer van 2019 de overstap van Anderlecht naar Keulen. Daar ontpopte hij zich al snel tot een sterkhouder. In twee seizoenen kwam hij tot 57 officiële duels voor de Geitenbokken, waarin hij zeven goals maakte en één assist gaf.

Bornauw maakte in oktober vorig jaar ook zijn debuut bij de Rode Duivels. Hij zit voorlopig aan twee caps.

