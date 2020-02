Tottenham legt 32 miljoen euro op tafel voor de 22-jarige Nederlandse aanvaller van PSV, die al onmiddellijk beslissend was tijdens zijn debuut tegen Manchester City.

Weinig netjes was het, de manier waarop de negenvoudige international zijn transfer naar Londen in een stroomversnelling bracht. Nadat PSV een eerste bod (van 25 miljoen euro) op Steven Bergwijn naast zich neerlegde, beschouwde de razendsnelle spits de bestaande interesse als een buitenkans voor een lucratieve transfer. Dus besliste hij, met goedkeuring van interim-coach Ernest Faber, om het competitietreffen van de Eindhovenaren tegen FC Twente (1-1) over te slaan. Zo kon hij persoonlijk gaan onderhandelen met de Champions Leaguefinalist van vorig seizoen, waar manager José Mourinho een direct inzetbare vervanger zocht voor de langdurig geblesseerde aanvoerder Harry Kane. Bergwijn verruilde in 2011, na een reeks aanvaringen waarbij ook zijn vader betrokken was, de jeugdopleiding van Ajax voor die van PSV. Hij debuteerde op 29 oktober 2014 voor de lampenclub. Daarna groeide hij uit tot een van de hoekstenen bij de Eindhovenaren, met wie hij drie keer kampioen werd. Afgelopen zomer leek het erop dat FC Sevilla in de Primera División zijn nieuwe speelterrein zou worden, maar dat kon niet voldoen aan de financiële eisen van algemeen directeur Toon Gerbrands. Ook een korte flirt met ex-club Ajax van Erik ten Hag draaide toen op niets uit. Ondanks een overeenkomst tot 2023 bij PSV, waar hij dit seizoen in 16 duels goed was voor 5 doelpunten en 10 assists, kreeg de geboren Amsterdammer dus zijn zin. Na de vroegtijdige uitschakeling in Europa is deze bonus een opsteker voor PSV, waar ze een schuldenlast van ongeveer 50 miljoen euro moeten wegwerken. Bergwijn is een explosieve vleugelspeler, die moet passen in het reactiespel van Mourinho. Dolgelukkig was de international na het zetten van zijn krabbel tot 2025 bij de Spurs. Hij glunderde op de website van Tottenham. 'Als kleine jongen keek ik op naar Mourinho, nu ga ik onder hem werken. Ik beleef mijn droom. Je moet in jezelf geloven. Ik weet wat ik hier kan brengen. Ik vind het een eer om voor deze club te mogen voetballen.'