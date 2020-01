Manager José Mourinho maakte de baan vrij voor de komst van een andere Portugees: Gedson Fernandes. De Spurs verwachten veel van de 21-jarige middenvelder.

Ja, José Mourinho kan een club uit de Premier League dus toch iets bijbrengen. The Special One beleeft wel zijn slechtste start aan het hoofd van een ploeg sinds zijn debuut bij FC Porto in 2002, maar zijn telefoonboekje is hij nog niet kwijt, en zeker niet zijn lijn met zijn geboorteland. Want het is dankzij zijn Portugese netwerk dat Tottenham middenvelder Gedson Fernandes kan huren voor de komende achttien maanden. Het is een uitleenbeurt met optie tot aankoop. In dat geval zouden de Spurs om en bij de 50 miljoen euro moeten ophoesten, een bedrag waar de concurrentie (Lyon, Everton, West Ham, Chelsea) voor terugdeinsde. De transfer kan Tottenham, de laatste weken alweer in vrije val in het klassement, een boost geven. De supporters hadden de afgelopen jaren immers niet veel nieuwkomers om zich aan op te warmen. Of de komst van de Portugees de club terug zal verzoenen met haar harde kern, is echter nog maar de vraag. Hoewel niemand in zijn land twijfelt aan de intrinsieke kwaliteiten van Fernandes, bewijzen zijn dertien officiële optredens met Benfica dit seizoen vooral dat de elegante rechtsvoetige middenvelder ook broos en onregelmatig is (hij maakte 5 goals in 40 machten in de Liga Nos sinds zijn profdebuut in augustus 2018). De in São Tomé geboren Gedson Fernandes maakt deel uit van de gouden generatie van 1999, die het EK U17 won in 2016. Gedson werd een tijdje vergeleken met Renato Sanches (22), die na zijn minder geslaagde passage bij Bayern München zijn loopbaan tracht te herlanceren bij Lille OSC. In Londen moet hij de critici die hetzelfde traject voorspellen voor Gedson, het zwijgen opleggen. Bij Benfica rekenen ze zich ondertussen rijk, want tien jaar geleden haalden ze Gedson Fernandes weg bij SC Frielas voor de neus van Sporting CP voor 250 euro en 25 ballen. Inzetten op de toekomst kan dus goed uitdraaien.