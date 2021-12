De Spurs zetten de 25-jarige middenvelder in de etalage, ondanks een contract tot 2024.

De situatie van de 37-voudige Engelse international was al een tijdje onhoudbaar. Na een nochtans goede voorbereiding onder de Portugese manager Nuno Espirito Santo, beloond met een basisplaats in de eerste zes Premier Leagueduels, was de komst van Antonio Conte (52) begin november een keerpunt. Net als eerder onder José Mourinho verdween de rechtsvoetige winger volledig naar de achtergrond. Dele Alli, die in 2015 als achttienjarig talent werd weggeplukt bij MK Dons, kreeg van de Italiaan amper speeltijd in de Premier League: exact twee minuten in de nipte 2-1-zege tegen Leeds United. Daarna haalde de middenvelder zelfs de wedstrijdselectie niet meer. Eénmaal was Alli titularis, in de 2-1-blamage in de Conference Leaguepartij bij het Sloveense NS Mura. Hij speelde er in de 3-4-2-1 samen met Bryan Gil kort achter aanvoerder Harry Kane, maar werd na 54 minuten naar de kant gehaald. De terugval van de offensieve middenvelder van de Spurs kwam er na het ontslag van Mauricio Pochettino twee jaar geleden. Dat er nu sprake is van een eventuele verhuur aan PSG mag dan ook niet als toeval worden bestempeld, ook al toont Newcastle United volgens de Engelse pers ook interesse. Voorzitter Daniel Levy verhinderde eerder nog tot twee keer toe een overstap naar het Parijse sterrenensemble, maar dat standpunt veranderde ondertussen. Ook Fabio Paratici (ex-Juventus), sinds juni algemeen directeur bij de nummer zeven van vorig seizoen in Engeland, verzet zich niet langer tegen het idee om Alli elders zijn topvorm terug te laten vinden.