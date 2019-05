Tottenham heeft woensdag in de terugwedstrijd van de halve finale van de Champions League met 2-3 gewonnen bij Ajax in de Johan Cruijff ArenA in Amsterdam, genoeg voor een ticket naar de finale.

De heenwedstrijd wonnen de Amsterdammers met 0-1. Bij de rust stond Ajax woensdag nog 2-0 voor, maar Lucas draaide de rollen om met een hattrick. Rode Duivels en ex-Ajacieden Toby Alderweireld en Jan Vertonghen maakten de wedstrijd vol bij de bezoekers.

Tottenham, waar Son zijn plaats in de spits weer innam en Vertonghen fit geraakte na de zware botsing van vorige week, kreeg al na vijf minuten een opdoffer van jewelste te verwerken. Ajax-kapitein Matthijs de Ligt torende op een hoekschop boven iedereen uit en bracht de Ajacieden 1-0 voor. Tottenham, met kansen voor Son en Lucas, nam nadien over terwijl Ajax wat achterover leunde, maar écht gevaarlijk werd het nooit. Meer nog, het doelpunt viel aan de overkant. Na een fantastische aanval van Van de Beek en Tadic mocht Hakim Ziyech (35.) aanleggen, en pegelde de 2-0 onhoudbaar in de rechterbovenhoek.

De mannen van coach Mauricio Pochettino kwamen scherp uit de kleedkamer. Eerst behoedde doelman Onana Ajax nog voor de aansluitingstreffer, maar na tien minuten in de tweede helft viel die dan toch. Dele Alli bediende bij een counter Lucas, die rechtsonder in doel prikte. Amper vier minuten was het daarna wachten op de gelijkmaker: Onana zorgde voor een straffe parade, maar liet de bal alsnog los, waardoor Lucas (59.) voor de tweede keer in vier minuten scoorde.

Na de gelijkmaker trok Tottenham alle registers open, Ajax werd voor het eerst in deze Champions League overspoeld. Ondanks de totale dominantie van de Londenaren trapte Ziyech Ajax ei zo na definitief naar de finale, maar zijn schot strandde op de paal. In een zinderend slot zorgde Tottenham nog voor een bestorming, met een kopbal van Vertonghen op de lat als eerste echte kans. De aanvalsgolf leek zonder resultaat te gaan blijven, tot Lucas in de 96e (!) minuut mocht aanleggen van in het centrum van de zestien meter en Tottenham met een plaatsbal het delirium bezorgde. De 26-jarige Braziliaan vervolledigde zo een zuivere hatrrick.

Liverpool plaatste zich dinsdag al ten koste van Barcelona voor de finale, die op zaterdag 1 juni in het Wanda Metropolitana in Madrid doorgaat.