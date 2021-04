Tottenham heeft haar coach José Mourinho ontslagen. De club bevestigde maandagmiddag de berichtgeving van verschillende Engelse media. Ryan Mason neemt voorlopig over als T1 bij de club van Rode Duivel Toby Alderweireld. Het ontslag van Mourinho hing al even in de lucht.

Tottenham is na een reeks tegenvallende resultaten zevende in de Premier League, op vijf punten van het verrassende West Ham dat momenteel als vierde de laatste Champions League-plaats bezet. De Spurs zijn ook uitgeschakeld in de FA Cup en Europa League, maar spelen komende zondag wel de finale van de League Cup tegen Manchester City. Het laatste duel van Mourinho was het 2-2 gelijkspel van afgelopen vrijdag bij Everton.

De 58-jarige Mourinho had nog een contract in Londen tot medio 2023. De Portugees was de voorbije twee decennia één van de meest succesvolle coaches in Europa. Hij coachte achtereenvolgens FC Porto (2002-2004), Chelsea (2004-2007), Inter Milaan (2008-2010), Real Madrid (2010-2013), opnieuw Chelsea (2013-2015) en Manchester United (2016-2018). Tottenham stelde hem op 20 november 2019 aan als opvolger van de ontslagen Mauricio Pochettino. Vorig seizoen leidde hij de Spurs naar een zesde plaats.

Mourinho hielp in het verleden Porto (2004) en Inter Milaan (2010) aan de eindzege in de Champions League, werd drie keer Engels kampioen met Chelsea (2005, 2006 en 2015), twee keer Italiaans kampioen met Inter (2009 en 2010) en één keer Spaans kampioen met Real Madrid (2012). In zijn eerste seizoen met Manchester United veroverde Mourinho nog de Europa League (2017), maar het jaar daarop werd hij aan de deur gezet.

