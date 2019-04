Het elftal van de Rode Duivels Jan Vertonghen en Toby Alderweireld is een meester in het opjagen van tegenstanders, zo zal blijken in de halve finales van de Champions League.

De Braziliaan Lucas Moura (26), die in januari 2018 voor 28 miljoen euro overkwam van PSG en de enige prof is die door Spurs werd gekocht de afgelopen jaren, is sterk op zijn hoede voor het jeugdige elftal van coach Erik ten Hag. 'We zagen de beelden van de wedstrijd tegen Juventus', verklaarde de 35-voudig international strijdvaardig, in de wetenschap dat in de heenwedstrijd voor het kampioenenbal de Londenaars met Harry Kane en Heung-min Son twee sterspelers missen. 'Ajax beschikt over een erg goed team met veel jonge en snelle spelers. Ze zijn bijzonder gevaarlijk. Ik denk dat we er klaar voor zijn.'

De Zuid-Amerikaan droomt van meer. 'Dit is en blijft een heel groot moment. Ik moet er echt van genieten. Het maakt me ook heel blij en trots. Maar de halve finales mogen niet het einde zijn voor ons. Ik wil de Champions League veroveren.'

Project

Het verhaal van de Noord-Londense club is een project dat in de zomer van 2014 startte. Toen volgde de Argentijn Mauricio Pochettino (47) interimcoach Tim Sherwood op. In anderhalf jaar had de oud-verdediger zich bewezen in de Premier League als manager van het meer bescheiden Southampton. De twintigvoudig international kreeg de kans om gericht te bouwen aan een ploeg. In Amsterdam gingen ze graag shoppen, want Jan Vertonghen (32, juli 2012, 12,5 miljoen euro), Christian Eriksen (27, augustus 2013, 13,5 miljoen euro), Davinson Sánchez (22, augustus 2017, 40 miljoen euro) werden in Amsterdam opgemerkt en opgehaald. Toby Alderweireld (30) verliet in september 2013 voor 7 miljoen euro de Johan Cruijff Arena voor Atlético Madrid, maar in juli 2015 telde voorzitter Daniel Levy 16 miljoen euro neer voor onze landgenoot.

Tottenham groeide onder leiding van Pocchetino, via een doordacht beleid. Stapsgewijs, waarbij jongens uit de eigen academie (Kyle Walker, Harry Winks en Oliver Skipp) werden aangevuld met spelers uit de lagere reeksen in Engeland. Dele Alli is geen eigen jeugdproduct, zoals vaak onterecht wordt aangehaald. Want de international werd als achttienjarige gescout in de League One bij MK Dons. Kieran Trippier werd weggehaald bij Burnley, Eric Dier komt van Sporting Clube de Portugal, Danny Rose viel als zeventienjarige op bij Leeds United.

Agressieve pressing

De opmars en de huidige derde plaats in de Premier League heeft het team te danken aan zijn agressieve pressing. Het opjagen van een tegenstander vormt de grootste kracht van de Spurs. Ze starten altijd met verdedigen vanuit de zone en proberen de andere ploeg naar de zijkant te lokken. Eenmaal daar, wordt er uitgepakt met mandekking. Dusan Tadic, Hakim Ziyech, Frenkie de Jong en Donny van de Beek weten dus wat hen te doen staat.