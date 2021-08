De Spurs staan voor een onbekend seizoen. Met het vertrek van Mourinho en een aantal spelers (wie weet ook nog Kane), moet de club nu op zoek gaan naar zijn eigen identiteit. Lukt dat onder nieuwe coach Nuno Espirito Santo?

Laten we eerst even terugkeren naar vorig seizoen. Wat begon als een prachtige campagne, werd al snel een jaar om vlug te vergeten voor de fans van Tottenham. Na het sterke seizoensbegin (Tottenham stond zelfs een tijdje aan kop) zakte de ploeg stilaan naar de middenmoot van het klassement. Vooral na Nieuwjaar regeerde chaos de club met het ontslag van José Mourinho een paar dagen voor de League Cupfinale, de aanstelling van Ryan Mason als interimcoach, de lancering en even snel ook het einde van de Super League met Tottenham als een van de 'founding fathers' en uiteindelijk ook nog een strijd tot op de streep voor de Europese plekken.

...

Laten we eerst even terugkeren naar vorig seizoen. Wat begon als een prachtige campagne, werd al snel een jaar om vlug te vergeten voor de fans van Tottenham. Na het sterke seizoensbegin (Tottenham stond zelfs een tijdje aan kop) zakte de ploeg stilaan naar de middenmoot van het klassement. Vooral na Nieuwjaar regeerde chaos de club met het ontslag van José Mourinho een paar dagen voor de League Cupfinale, de aanstelling van Ryan Mason als interimcoach, de lancering en even snel ook het einde van de Super League met Tottenham als een van de 'founding fathers' en uiteindelijk ook nog een strijd tot op de streep voor de Europese plekken. Tottenham pakte nog wel een Europees ticket, maar dat werd pas verzekerd op de allerlaatste speeldag na winst tegen Leicester. En het werd ook slechts de nieuwe Conference League, toch wel een maatje te klein voor een ploeg die zich bij de allerbeste clubs van Europa denkt te rekenen. Met of zonder Kane?Deze zomer zocht Tottenham dus vooral naar stabiliteit, al staat de club momenteel in het middelpunt van de belangstelling door zijn sterspeler Harry Kane. De kapitein van de Engelse nationale ploeg lijkt met de dag dichter bij een transfer naar Manchester City te staan voor een astronomisch bedrag (150 miljoen euro wordt gefluisterd). Die show is al bezig sinds 17 mei, toen Kane bekendmaakte dat hij na het seizoen wou vertrekken bij de club van zijn hart, op zoek naar trofeeën.Als de spits vertrekt, zou dat een ramp betekenen voor de club. Kane was vorig seizoen namelijk nog goed voor 23 goals en 14 assists in de Premier League en is zowat dé reden waarom Tottenham dit jaar alsnog in Europa mag aantreden. Dat beseft grote baas Daniel Levy maar al te goed en dus plakte die een enorm hoog bedrag op zijn spits: 150 miljoen euro, take it or leave it.De voorzitter van de Spurs is dan ook niet aan zijn proefstuk toe, want om de zoveel tijd wil een publiekslieveling Tottenham verlaten. Kijk bijvoorbeeld maar naar Gareth Bale en Luka Modric, die beiden naar Real Madrid trokken en waarvoor Tottenham bijna 200 miljoen euro in totaal opstreek. Levy wil ook nu opnieuw het onderste uit de kan halen en daar lijkt hij momenteel ook in te slagen.Alle ogen op Son150 miljoen euro voor Kane is een aardige prijs en Tottenham zal het geld zeker goed kunnen gebruiken om een vervanger te vinden voor zijn spits. De cijfers van Kane vorig seizoen kreeg u al, dus u kan ook al raden dat er buiten Kane niet al te veel aanvallende genialiteit meer in de ploeg zit. De man naar wie iedereen zal kijken bij afwezigheid van de Engelsman, is zonder twijfel Heung-min Son. De Zuid-Koreaan kwam vorig seizoen ook aan mooie cijfers met 17 goals en 10 beslissende passes. Maar die kwamen er vooral in samenwerking met Kane. Neem de Engelse spits weg en ook Son zal minder presteren, naar alle waarschijnlijkheid. Wat zit er dan voor de rest nog in de ploeg bij Tottenham? Gareth Bale (teruggekeerd naar Real Madrid), Erik Lamela (naar Sevilla) en Carlos Vinicius (terug naar Benfica) zijn al vertrokken en ook Toby Alderweireld voegde zich bij het drietal aan de uitgang. Tottenham moet deze zomer dus ook bijna een nieuwe ploeg bouwen. Nieuwe sportief directeur Fabio Paratici is alvast aan zijn lastige taak begonnen, maar grote namen kon hij nog niet aantrekken (ook omdat Tottenham financieel niet in al te beste papieren verkeert door de coronacrisis). Een nieuwe naam die meteen een meerwaarde moet bieden op het veld is Cristian Romero. De 23-jarige verdediger kwam over van Atalanta voor een slordige 55 miljoen euro en moet Alderweireld doen vergeten. De Argentijn werd vorig jaar nog verkozen tot beste verdediger van de Serie A en kan dus enkele adelbrieven voorleggen.Verder werd ook een backup voor Hugo Lloris, die in zijn laatste contractjaar zit, binnengehaald met Pierluigi Gollini. Maar de naam waar iedereen naaruit kijkt is die van Bryan Gil. De 20-jarige Spanjaard kwam over van Sevilla, waar hij gold als een van de grootste talenten van La Liga. Al is het maar de vraag wat hij meteen zal kunnen bijbrengen aan het spel van de Spurs, want in Zuid-Spanje kwam hij maar aan 4 goals en 3 assists in 29 wedstrijden. Het mag wel duidelijk zijn: om mee te strijden voor de Europese plaatsen zal Paratici nog serieus mogen uithalen op de transfermarkt, maar kan Tottenham dat ook met zijn (beperkt) budget, want de Kanemiljoenen zullen ook dienen om het gloednieuwe stadion af te betalen?Mourinho 2.0 of aanvallend voetbal?'We gaan op zoek naar een coach die binnen ons DNA past, het is gedaan met naar grote namen zoeken', deelde Levy mee na het ontslag van Mourinho vorig seizoen. Ryan Mason mocht de honneurs waarnemen, maar het werd meteen duidelijk dat hij slechts een tussenpaus was. 72 dagen duurde het vooraleer een echte opvolger werd gevonden voor de Portugees en in die zoektocht passeerden namen als Erik ten Hag, Julian Nagelsmann, Antonio Conte en Julen Lopetegui de revue. Een rechtlijnige filosofie kan je moeilijk trekken tussen de verschillende namen, dus eigenlijk was Levy weer op zoek naar een grote naam, meer dan naar eentje die binnen de club past. Uiteindelijk was het pas raak bij de tiende naam die Levy naar zijn bureau riep. Nuno Espirito Santo zei Wolverhampton vaarwel en nam deze zomer roer over bij de Spurs. Bij de Wolves maakte Espirito Santo indruk met promotie naar de Premier League in zijn eerste seizoen en vervolgens twee zevende plaatsen op rij. Enkel vorig seizoen viel wat tegen met een 13e plek na een enorm vermoeiend seizoen. En ook bij zijn eerdere jobs bij Porto en Valencia zette de Portugees een stevige ploeg op het veld.Maar wat is eigenlijk de stijl van Espirito Santo? De fans van Tottenham hopen alleszins dat hij geen Mourinho 2.0 wordt, want hij is niet alleen Portugees en heeft zelfs dezelfde makelaar met Jorge Mendes, maar was ook nog eens een speler onder Mourinho bij Porto tussen 2002 en 2004. Hij kent het spel van de Special One dus zeker goed. En ook in zijn omgang met de spelers lijkt Espirito Santo op zijn illustere landgenoot, want hij komt over als een vaderfiguur die het opneemt voor zijn spelers en heeft ook een goeie band met hen. Maar in tegenstelling tot Mourinho houdt Nuno Espirito Santo niet vast aan een bepaalde formatie. Bij Porto, Valencia en Wolves was het telkens iets anders. Hij past zich met andere woorden aan aan de ambities van de club en het potentieel van zijn spelers. Wat wordt het dan bij Tottenham, waar Daniel Levy na het afbraakvoetbal van Mourinho opnieuw voor aanvallend en attractief voetbal wil staan zoals in de glorietijden met Mauricio Pochettino? Een eerste antwoord zullen we zondagnamiddag al krijgen tegen Manchester City, de nieuwe ploeg van Harry Kane?