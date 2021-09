De voormalige Engelse international Jimmy Greaves, de topschutter aller tijden van Tottenham, is op 81-jarige leeftijd overleden. Dat bevestigen de Spurs zondag.

Greaves was tussen 1961 en 1970 in het shirt van de Londenaars goed voor 266 doelpunten in 379 wedstrijden. Hij won met het team onder meer de Europabeker der Bekerwinnaars (1963) en twee keer de FA Cup.

De aanvaller speelde 57 keer voor de nationale ploeg en scoorde daarin 44 doelpunten. Hij maakte deel uit van de kern die in 1966 in eigen land wereldkampioen werd, al kwam Greaves er alleen in actie tijdens de groepsfase.

Greaves speelde ook voor Chelsea, AC Milan en West Ham.

Vorig jaar werd hij door het Britse koningshuis geridderd voor zijn verdiensten aan het Engelse voetbal.

