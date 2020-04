De Engelse topclub voelt een financiële crisis hangen. Nu wil de club uit Noord-Londen zelfs de ontslagen coach Mauricio Pochettino vragen om een duit in het zakje te doen. De Argentijn zou jaarlijks wel nog zo'n 10 miljoen euro ontvangen van de club.

Volgens de Engelse krant Daily Mail heeft Tottenham-voorzitter Daniel Levy aan Mauricio Pochettino een financiële toegift gevraagd. De Argentijnse coach werd begin dit seizoen na vijf jaar dienst ontslagen bij de club uit Noord-Londen na tegenvallende prestaties. Daarvoor kreeg Pochettino wel een heel mooie ontslagvergoeding. Volgens de Daily Mail zou de 48-jarige Argentijn nog gewoon doorbetaald worden tot hij een nieuwe club zou vinden. En dat betekent dat Pochettino jaarlijks nog zo'n 10 miljoen euro zou ontvangen van de club.

Pochettino werd toen echter in verband gebracht met topjobs bij onder meer Real Madrid en Manchester United, dus voor de club leek dat wel een goeie tijdelijke oplossing. Maar de Argentijnse topcoach heeft nog steeds geen nieuwe baan gevonden en dus wil Tottenham onderhandelen over een serieuze vermindering van de ontslagvergoeding. De Noord-Londense club denkt namelijk dat het, ondanks zo'n 100 miljoen euro winst per jaar, in financiële problemen zal raken door de coronacrisis. Eerst vroeg het al aan al zijn 550 niet-voetballend personeelsleden om 20% van hun salaris af te geven, maar dat zorgde voor een enorme golf aan kritiek waardoor Tottenham inbond en zijn personeel bleef doorbetalen.

Ook aan de opvolger van Pochettino, José Mourinho, werd al een salarisvermindering gevraagd.

