Brecht Dejaegere zal niet meer terugkeren naar KAA Gent. De Franse tweedeklasser FC Toulouse, dat hem dit seizoen al huurde, heeft besloten zijn aankoopoptie te lichten.

Vorige zomer kwam Dejaegere aan bij de Franse tweedeklasser FC Toulouse. Opnieuw aan spelen toekomen, was het doel. Dat is hem gelukt, want Dejaegere kwam op een heel seizoen aan 35 wedstrijden, waarvan hij er 32 in de basis startte. Daarin was hij trouwens ook goed voor 3 goals en 10 assists. 'Dejaegere wist zich in geen tijd in te werken in de club en een van de sleutelspelers van de ploeg te worden', klinkt het op de site van Toulouse. Een uitstekend seizoen, met andere woorden, en dus wou de Franse tweedeklasser hem langer aan zich binden.

Op de clubwebsite maakte Toulouse maandag bekend dat het de aankoopoptie zal lichten voor de ex-speler van KAA Gent. Over hoeveel het precies gaat is niet bekend. Het is ook gissen naar de duur van zijn nieuwe contract.

De Zuid-Franse club greep net naast promotie na een dubbel duel tegen FC Nantes. Daardoor moet het nog een seizoen langer in de Franse tweede klasse zitten. Maar dat is voor Dejaegere dus blijkbaar geen probleem.

Bij KAA Gent trekt de middenvelder dus de deur dicht. Hij kwam in 2013 over van KV Kortrijk en speelde uiteindelijk 247 wedstrijden voor de Buffalo's, waarin hij 20 keer kon scoren en 27 assists gaf. Hij was ook een van de belangrijke spelers van de titel van 2015.

Lees ook: KAA Gent: klaar voor de ommezwaai

Vorige zomer kwam Dejaegere aan bij de Franse tweedeklasser FC Toulouse. Opnieuw aan spelen toekomen, was het doel. Dat is hem gelukt, want Dejaegere kwam op een heel seizoen aan 35 wedstrijden, waarvan hij er 32 in de basis startte. Daarin was hij trouwens ook goed voor 3 goals en 10 assists. 'Dejaegere wist zich in geen tijd in te werken in de club en een van de sleutelspelers van de ploeg te worden', klinkt het op de site van Toulouse. Een uitstekend seizoen, met andere woorden, en dus wou de Franse tweedeklasser hem langer aan zich binden.Op de clubwebsite maakte Toulouse maandag bekend dat het de aankoopoptie zal lichten voor de ex-speler van KAA Gent. Over hoeveel het precies gaat is niet bekend. Het is ook gissen naar de duur van zijn nieuwe contract.De Zuid-Franse club greep net naast promotie na een dubbel duel tegen FC Nantes. Daardoor moet het nog een seizoen langer in de Franse tweede klasse zitten. Maar dat is voor Dejaegere dus blijkbaar geen probleem. Bij KAA Gent trekt de middenvelder dus de deur dicht. Hij kwam in 2013 over van KV Kortrijk en speelde uiteindelijk 247 wedstrijden voor de Buffalo's, waarin hij 20 keer kon scoren en 27 assists gaf. Hij was ook een van de belangrijke spelers van de titel van 2015.