De duurste ploeg uit de Championship heeft het gehaald, na een sterke eindspurt en met wat geluk. Op Wembley zette Aston Villa het Derby County van Frank Lampard een neus.

Het ene jaar is het andere niet. Ongeveer een jaar geleden greep Aston Villa, voor de ogen van Doug Ellis, de Britse zakenman die op zijn veertigste al miljonair was, naast promotie. In de finale op Wembley was Fulham te sterk.

