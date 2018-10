Trainer Marcelo Bielsa verovert Engeland

In Rosario zijn ze Marcelo Bielsa voor zijn werk als coach zo dankbaar, dat de Newell's Old Boys hun stadion naar hem vernoemden. Met Argentinië was hij op het WK, maar de grootste indruk maakte hij bij Chili. Met een zeer aantrekkelijke manier van voetballen legde hij er de basis voor de latere successen.

Veel won Bielsa in zijn carrière als manager buiten Argentinië niet. Bij Athletic Bilbao struikelde hij twee keer in de finale (Europees en nationaal), maar voor zijn aanpak en manier van trainen kreeg hij wereldwijd lof. Emilio Ferrera is gek van hem, Guardiola, Pochettino, Simeone en anderen inspireerde hij. En dat doet hij nu ook in Engeland.

Winstkansen

Toen vorig seizoen duidelijk werd dat het weer niks werd met de terugkeer naar de Premier League, vloog de directie van Leeds naar Buenos Aires. Ze wilden polsen hoeveel Bielsa wist van de Engelse tweede klasse. Van elke tweedeklasser wist de Argentijn welke varianten hij gebruikte en Bielsa had zelfs berekend wat de winstkansen waren tegen iedere club.

Zijn recept: hard werken. Hoelang moest een fan gemiddeld werken om zich een ticket voor een thuismatch aan te schaffen, vroeg Bielsa? Drie uur? Als opener van het seizoen liet Bielsa drie uur lang zijn spelerskern vuil opruimen in de buurt van het oefencomplex. Zo beseften ze wat de fan over had om naar hen te zien.

De zomertrainingen begonnen om 9 uur en konden duren tot 19 of 20 uur, met tussenin tijd voor wat rust. Jeugd en A-kern werden gescheiden, om in afzondering hard te kunnen werken. Tactisch werd zijn vaste schema overgenomen. Drie achterin, hoge pressing. Wie het niveau niet aankon, mocht vertrekken.

Of het 46 wedstrijden zal duren, moeten we nog zien. De eerste blessures zijn er al. Maar Leeds staat wel opnieuw aan de top, de start werd niet gemist.