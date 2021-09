De Nederlandse trainer René Meulensteen werkte in zijn tijd bij Manchester United als assistent van Sir Alex Ferguson met Cristiano Ronaldo. Hij getuigt over het fenomeen.

Na twaalf jaar speelt Cristiano Ronaldo (36) weer voor Manchester United spelen. De Portugese superster staat bekend als doelpuntenmachine en in Engeland werd daarvoor de basis gelegd door onder anderen René Meulensteen. Hij had met de rest van de staf een groot aandeel in het aanwakkeren van de doelpuntendrang van de aanvaller.

Na twaalf jaar speelt Cristiano Ronaldo (36) weer voor Manchester United spelen. De Portugese superster staat bekend als doelpuntenmachine en in Engeland werd daarvoor de basis gelegd door onder anderen René Meulensteen. Hij had met de rest van de staf een groot aandeel in het aanwakkeren van de doelpuntendrang van de aanvaller. 'Dit zorgt natuurlijk voor een enorme boost voor de club', zegt Meulensteen, tegenwoordig assistent-bondscoach van Australië, in Voetbal International. 'Voor de fans is het geweldig. Zij hebben Cristiano in hun harten gesloten. Hij heeft geweldige dingen laten zien. Toen hij naar Engeland kwam, was hij een jonge jongen met veel talent en een gigantisch potentieel. Die potentie heeft hij daarna omgezet in het jarenlang pakken van prijzen, persoonlijke onderscheidingen en records. Hij heeft het in drie topcompetities laten zien.'Volgens Meulensteen neemt de druk op United en manager Ole Gunnar Solskjær door de terugkeer van Ronaldo wel enorm toe. 'De club zal nu prijzen moeten pakken. Solskjær zit er lang genoeg en met deze ploeg, met Cristiano als kers op de taart, is het ook mogelijk. Er zijn geen excuses meer en dat zal Cristiano ook hebben aangegeven. Hij komt echt niet om af te bouwen, hij wil zo veel mogelijk wedstrijden spelen en prijzen winnen. Hij geeft United een extra dimensie.'In zijn eerste periode bij United legde Ronaldo met de hulp van onder anderen Meulensteen de basis voor de enorme successen die hij daarna zou boeken. De Brabander werd begin 2007 door Ferguson terug naar United gehaald om aan de slag te gaan als techniektrainer bij het eerste elftal. Daar werkte hij vervolgens met Ronaldo. 'Buiten het veld is hij een geweldig persoon. Iemand met een groot hart en een fantastisch gevoel voor humor.'Meulensteen herinnert zich een periode aan het begin van het seizoen 2007/08. Ronaldo kreeg in de tweede competitiewedstrijd, tegen Portsmouth, de rode kaart en werd voor drie duels geschorst. 'Toen was er nog gewoon één wedstrijd per week, dus we hadden een lange periode om met hem de slag te gaan. Op het moment dat de selectie afreisde voor een wedstrijd, trainden wij individueel drie dagen op rij door. Daar kun je veel in kwijt, zoals gericht dingen aandragen met video en veel kennis bijbrengen.''Sommige trainers nemen vaak aan dat spelers alles wel weten, maar dat is overschatting', meent Meulensteen. 'Hoe meer je spelers kan bijbrengen, hoe beter het inzicht in hun eigen ontwikkeling wordt. Voetballers moeten hun sterktes en zwaktes kennen. Als ze dat zelf zien, kun je aangeven op welk vlak het ze goed afgaat en waar ze misschien hulp bij nodig hebben.'Op een schaal van 0 tot 10 gaf niet alleen Meulensteen, maar ook de speler zelf een beoordeling op bijvoorbeeld het gebied van techniek of tactiek. 'Ik trok dan een lijn van boven naar beneden. Bovenaan staan de allerbeste spelers, die van wereldklasse. Bij 5 ben je gemiddeld en alles wat eronder zit, en eigenlijk ook net erboven, is voor verbetering vatbaar. Ik vroeg in die tijd aan Ronaldo hoe hij zijn kwaliteiten inschatte. Neem de techniek. Daar schatte hij zichzelf bijvoorbeeld op een 7 in, maar wilde hij naar een 9 toe. Zo gingen we elk aspect af.''Het belangrijkste in het verhaal is dat je als trainer niet over change moet beginnen. Je wil iets toevoegen aan zijn pakket, dus ik zei: if we can add this to your game... Cristiano scoorde bij veel aspecten al hoog, bij koppen bijvoorbeeld. Hij had al een enorme sprongkracht, maar door aan zijn techniek en timing te werken, kon het nog beter worden.'Ook op het gebied van afwerken ging de staf van United met Ronaldo aan de slag. 'Het mooiste moment in dat proces was toen ik na een training met hem in de videoruimte ging zitten. Ik zei: laten we eens kijken naar de goals die je vorig seizoen hebt gemaakt. Dat waren er 23. Prima, goed gedaan.''Ik had echter nóg een clipje, met alle kansen die hij kreeg en eigenlijk ook doelpunten hadden moeten zijn. Cristiano moest inzien wat er voor verbetering vatbaar was. Daarna liet ik een video zien met goals van Unitediconen als Solskjær en Ruud van Nistelrooy. Hoe rondden zij af? Ik wilde weten wat Cristiano zag. Waarom zijn dat afmakers pur sang? Het verschil tussen de Cristiano die bij United kwam en de Cristiano die wegging, was dat hij eerst iemand was die kon scoren, maar geen doelpuntenmachine. Dat is hij bij United geworden.''Cristiano wilde altijd degene zijn die de bal sierlijk in de kruising schoot. Het ging mij veel meer om kwantiteit. Hij moest op welke manier dan ook kunnen scoren. Daar is hij anders naar gaan kijken en daar heeft hij een grote omslag in gemaakt.'Vervolgens moest Ronaldo meer van zichzelf gaan eisen. 'Ik vroeg hem of hij zich ervan bewust was hoe belangrijk het is doelen te stellen. Je hebt in Engeland een goal en een aim. Je aim is het ultieme doel, voor hem was dat de beste speler van de wereld te worden. Dat word je niet morgen, dat is een traject.''Daartoe kun je doelen stellen om uiteindelijk je aim te bereiken. Wat moet je doen om de beste ter wereld te worden? Veel wedstrijden spelen, belangrijk zijn, goals maken, assists geven en prijzen pakken. 97 procent van de mensen die zichzelf doelen stellen zijn succesvoller dan mensen die dat níét doen. Het seizoen ervoor maakte Cristiano 23 goals. Ik zei: Ik neem aan dat je er nu meer wil maken, anders is er geen progressie. Op hoeveel goals mik je? "Dertig", zei hij. Toen vroeg hij waar ík aan dacht. Veertig, zei ik. Ja, bijna het dubbele. Maar kijkend naar de kansen die hij miste en de verbetering die er nog in zat, was dat haalbaar.'Dat bleek uiteindelijk ook, want Ronaldo scoorde in dat seizoen 42 keer en won met United de Champions League. 'In januari had hij al dertig goals gemaakt en kwam ik bij hem terug. En nu?, vroeg ik. "Nu ga ik proberen jouw doel te halen." De belangrijkste maanden van het seizoen, waarin echt werd gespeeld om de prijzen, moesten nog komen. Er kwam nog meer druk op te staan, maar hij haalde het. Dat is klasse.'Ronaldo vertrok in 2009 naar Real Madrid, waar hij zijn hoogdagen kende. 'Het is fenomenaal wat hij daarna heeft laten zien. Hij heeft zóveel prijzen gepakt met Real en vijf keer de Ballon d'Or gewonnen, dat is ongekend. Hij heeft één ding voor ogen: altijd presteren, altijd de beste zijn. Hij doet niks half half en dat zal ook zo blijven. Als hij vindt dat hij niet meer belangrijk kan zijn zoals hij wil, zal hij misschien wel stoppen.''Ik ben blij dat ik mijn steentje heb kunnen bijdragen, maar we hebben het met de hele staf gedaan. Er zullen ongetwijfeld meer trainers zijn geweest, bij Real en Juventus, die hem beter hebben gemaakt. Maar de basis is gelegd bij United.'Sander Janssen