De trainers Jürgen Klopp en Antonio Conte willen dat de halve finales van het toernooi om de League Cup over slechts één wedstrijd gaan in plaats van twee.

Klopp (Liverpool) en Conte (Tottenham Hotspur) pleitten daarvoor nadat ze met hun ploegen de laatste vier in het Engelse bekertoernooi hadden bereikt. In de League Cup is het gebruikelijk dat de ploegen in de halve finales zowel uit als thuis spelen; de wedstrijden staan voor 4 en 11 januari op het programma.

Liverpool speelt in de halve finale tegen Arsenal, de Spurs treffen Chelsea. 'Gezien de situatie waarin we leven, zou het beter zijn om beide halve finales over één wedstrijd te laten gaan', zei Conte, doelend op de golf aan coronabesmettingen binnen het Engelse voetbal waardoor de afgelopen weken veel wedstrijden zijn afgelast. Rond de feestdagen hebben de clubs uit de Premier League een vol programma met drie duels in een week tijd.

Klopp heeft al herhaaldelijk opgeroepen om het aantal wedstrijden in Engeland terug te dringen om zo de belasting voor de spelers te verminderen. 'Als wat ik zeg zou helpen, zou ik het vaker doen. Maar het helpt allemaal niet', aldus de Duitse manager van Liverpool na de zege via strafschoppen op Leicester City. 'Het enige wat ik ermee bereik, is krantenkoppen creëren. De boodschap komt nooit op de juiste plekken terecht.'

Volgens Sky Sports staan donderdagmiddag wel twee vergaderingen gepland over dit onderwerp. Eerst gaan de trainers uit de Premier League met elkaar in gesprek, daarna de aanvoerders.

