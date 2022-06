De overgang van Erling Haaland van Borussia Dortmund naar Manchester City is helemaal rond. Dat heeft de Engelse topclub van Rode Duivel Kevin De Bruyne maandag bevestigd.

De transfer van Haaland naar Manchester City, de club waar ook zijn vader Alf-Inge drie seizoenen speelde (2000-2003), hing al meerdere maanden in de lucht. Op 10 mei maakten beide clubs bekend dat ze tot een princiepsakkoord kwamen en nu zijn alle handtekeningen gezet. De aanvaller, gegeerd door bijna alle Europese topclubs, was de voorbije 2,5 seizoenen bij Borussia Dortmund goed voor 86 goals in 89 wedstrijden.

Haaland ruilde in januari 2020 RB Salzburg voor Dortmund, dat 20 miljoen euro neertelde. Een jaar eerder plukte de Oostenrijkse club hem weg bij het Noorse Molde.

'Dit is een trotse dag voor mij en mijn familie', reageert Haaland op de site van zijn nieuwe club. 'Ik heb altijd naar City gekeken en heb dat de afgelopen seizoenen met veel plezier gedaan. Je kunt niet anders dan die speelstijl bewonderen, het is meeslepend en ze creëren veel kansen, wat perfect is voor een speler als ik.'

'Er zijn zoveel spelers van wereldklasse in deze ploeg en Pep (Guardiola, nvdr.) is een van de beste trainers aller tijden, dus ik denk dat ik op de juiste plek ben om mijn ambities waar te maken', vervolgde de Noor. 'Ik wil doelpunten maken, trofeeën winnen en me als voetballer verbeteren. Ik heb er alle vertrouwen in dat ik dat hier kan doen. Dit is een geweldige stap voor mij en ik kan niet wachten om de voorbereiding te beginnen.'

