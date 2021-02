Messi naar PSG, zou het kunnen? Het magazine France Football zocht het uit. 'Hij zou bij PSG perfect het minimumloon van 3500 euro per maand kunnen krijgen.'

De cover van het Franse voetbalmagazine France Football liegt er deze week niet om: Lionel Messi wordt er afgebeeld in een shirt van PSG, met als opschrift 'La carte secrète du PSG'.

De speculaties over een mogelijke overgang van de Argentijn naar de Franse hoofdstad barsten in alle hevigheid los in aanloop naar Barça-PSG, het Champions Leaguetreffen van volgende week dinsdag.

Maar is het ergens op gebaseerd? Het contract van Messi loopt eind dit seizoen af en FC Barcelona, financieel in zwaar weer, zou zijn monsterloon liever kwijt dan rijk zijn. Maar Joan Laporta, de grote favoriet voor de voorzittersverkiezingen van 7 maart, heeft al aangekondigd dat hij er alles aan zal doen om de Vlo in Catalonië te houden.

Bovendien is Barcelona een veilige haven voor Messi, hij zit er in zijn cocon. Niet alleen hij zit er in zijn comfortzone, maar ook zijn gezin.

Barbecue

PSG heeft wel een paar troeven in handen om de Argentijn naar de Ligue 1 te lokken, zo schrijft France Football. Om te beginnen is er Neymar, die staat te popelen om weer samen met zijn maatje te voetballen.

Maar in de kleedkamer van PSG zit ook ene Angel di María, een goeie vriend van Leo bij de nationale ploeg. De winger zei onlangs op de Argentijnse tv: 'Mijn vrouw heeft gezegd: als Leo komt, blijf je in Parijs, al is het om de barbecue aan te steken.'

En last but nog least: coach is sinds kort Mauricio Pochettino, die net als Messi groot geworden is bij Newell's Old Boys en die een liefhebber is van mooi voetbal.

Neymar en Angel Di Maria zouden Messi maar al te graag naar Parijs zien komen © Belga Image

David Beckham

Belangrijk ook in dit dossier: kan PSG Messi wel betalen? De Franse topclub verwacht eind dit seizoen met een deficit van 204 miljoen euro opgezadeld te zitten, terwijl ze vorig seizoen al voor 125 miljoen euro in het rood is gegaan, volgens een studie van KPMG.

Dat wijst er niet op dat er kapitaal voor handen is om het monsterloon van Messi te betalen. De 33-jarige Argentijn zal dus sowieso moeten inbinden.

Maar er zijn mogelijkheden, aldus het Franse voetbalblad. Mocht PSG Kylian Mbappé deze zomer te gelde kunnen maken, dan is het een ander verhaal. De spits gaat volgend seizoen immers zijn laatste contractjaar in. Als PSG wil cashen, moet dat in de volgende mercato gebeuren.

Het kan ook op een andere manier, legt econoom Pierre Rondeau in France Football uit. 'Je zou het kunnen doen zoals met David Beckham (die in 2013 een half seizoen bij PSG voetbalde, nvdr). Hij werd destijds betaald via fondsen en kreeg als speler bijna geen loon. Enkele jaren later hebben de Qatari geïnvesteerd in zijn club in Miami.'

Volgens Rondeau is er nog een mogelijkheid, zo zegt hij in France Football. 'Messi zou bij PSG perfect het minimumloon van 3500 euro per maand kunnen krijgen en voor het overige betaald kunnen worden door een groot Qatarees merk, via een internationale constructie.'

Of PSG dat er allemaal voor over heeft, zal nog moeten blijken.

