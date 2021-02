De Premier League heeft de slapste wintertransferperiode in jaren beleefd. De clubs uit de hoogste Engelse divisie, die in andere jaren strooiden met tientallen miljoenen voor spelers, gaven in januari 'slechts' 79 miljoen euro uit. Dat is nog niet eens een derde van het bedrag dat vorig jaar werd uitgegeven aan transfers, namelijk 261 miljoen euro.

Het bedrag staat ook in schril contrast met de uitgaven in de vorige zomerse transferperiode. Ondanks alle financiële onzekerheden vanwege de coronapandemie spendeerden de Engelse clubs toen een recordbedrag van ruim 1 miljard euro.

De financiële experts van Deloitte registreerden deze wintertransferperiode slechts 24 transfers in de Premier League, ongeveer de helft minder dan in de voorgaande jaren. De 'big six', te weten Arsenal, Manchester City, Manchester United, Liverpool, Tottenham Hotspur en Chelsea, hielden zich opvallend gedeisd en trokken amper spelers aan.

Er waren slechts drie transfers die de 10 miljoen euro overstegen. Saïd Benrahma was de duurste. West Ham United kocht hem voor 23,1 miljoen euro van Brentford. Manchester United betaalde 21 miljoen euro aan Atalanta Bergamo voor Amad Diallo.

