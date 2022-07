Cristiano Ronaldo zou uit zijn op een vertrek bij Manchester United en dat nauwelijks een jaar nadat hij terugkeerde naar de Premier League. Wat speelt er bij speler en club en wat brengt de toekomst? Een analyse aan de hand van drie vragen.

Waarom wil Ronaldo weg bij zijn grote liefde?

Waarom wil Ronaldo weg bij zijn grote liefde?De terugkeer van de Portugese superster naar Manchester United was een van de, misschien wel hét transfernieuws van vorige zomer. Maar al na een seizoen lijkt Ronaldo uitgekeken op de Red Devils. Afgelopen weekend zou CR7 namelijk zijn vertrekwens hebben bekendgemaakt bij de directie. Volgens de Britse media zijn er verschillende redenen, maar steekt er eentje bovenuit: Manchester United speelt komend seizoen geen Champions League maar Europa League. Daar heeft Ronaldo echt geen zin in. Het kampioenenbal, dat is zijn habitat. Hij speelde er de meeste wedstrijden, is topschutter aller tijden en niemand gaf meer assists dan hem in de competitie. En als hij nog één keer de beker met de grote oren kan optillen, is hij ook op dat gebied (gedeeld) recordhouder. Nu is dat recod nog in handen van Francisco 'Paco' Gente, die zes edities won met Real Madrid in de jaren 1950 en '60. Ronaldo gaat zijn kostbare tijd - hij is ondertussen al 37 jaar - dus niet verspelen in die kleine Europa League en wie zegt dat Manchester United volgend jaar wel kans maakt om mee te doen voor een plek in de top vier? Liverpool, Man. City, Tottenham en zelfs Arsenal hebben al massaal spelers aangetrokken. Manchester United zag eigenlijk alleen nog maar spelers vertrekken met Paul Pogba voorop. En enkel de komst van Erik ten Hag zal Ronaldo niet kunnen overtuigen om in Old Trafford te blijven.Het is een van de frustraties van Ronaldo, want wie wil eigenlijk nog naar Manchester United komen? Darwin Núñez zag het zelf ook niet zitten en koos voor Liverpool in plaats van de Red Devils, hoewel Jürgen Klopp en co minder geld aanboden. Ronaldo moet zelf ook geschrokken zijn toen hij na al die jaren vorige zomer een exact hetzelfde Man. United tegenkwam. Qua infrastructuur was er niets veranderd en de spelers zijn alleen maar van mindere kwaliteit geworden. Zlatan Ibrahimovic verslikte zich ook in zijn koffie toen hij enkele jaren geleden in het noorden van Engeland aankwam. 'Iedereen denkt bij United aan een topclub, maar toen ik er was, trof ik er een bekrompen mentaliteit aan', vertelde de Zweed later in zijn biografie.Wil Man. United hem ook echt van de hand doen?Op dit moment wil Manchester United niets weten van een vertrek. Dat maakte de club volgens ESPN duidelijk aan de speler. Wel maakte The Athletic deze week bekend dat er in januari al plannen waren om Ronaldo naar de uitgang te begeleiden. Het was een idee van interim-manager Ralf Rangnick die geen toekomst zag in de Portugees bij de club. Bovendien wou hij zelf een aanvaller die wat meer kon meedoen in zijn pressing. De Duitse coach probeerde technisch directeur John Murthough en CEO Richard Arnold te overtuigen, maar beide mannen zagen uiteindelijk niet veel in een vertrek. Ronaldo is namelijk sportief en economisch van enorm belang voor de club. Hij is de enige echte ster van de club en heeft op zichzelf al meer volgers op social media dan Manchester United. Ronaldo staat boven de club en draagt die overal met zich mee waar hij gaat. Qua exposure voor Manchester United is dat haast onbetaalbaar.En sportief was hij vorig seizoen nog goed voor 24 doelpunten over alle competities heen. In de Premier League bleef de teller steken op 18 goals en 3 assists. Daarmee is hij rechtstreeks betrokken bij 21 van de 57 treffers van United vorig seizoen in de competitie. Dat is een enorm aandeel. Om je maar een idee te geven: zonder Ronaldo zouden de Red Devils 15 punten minder hebben geteld en geëindigd zijn op een 13e plaats, op maar 10 punten boven de degradatiestreep. Het zou dan zelfs 50 punten (!) minder hebben geteld dan kampioen Man. City. En dat beseft Ten Hag maar al te goed. 'Wat ik van hem verwacht? Goals', was de Nederlander duidelijk bij zijn voorstelling. Het is ook de nieuwe coach die duidelijk maakte bij het bestuur dat hij een vertrek van zijn sterspeler niet ziet zitten. Waar kan Ronaldo terecht?Als Ronaldo dan toch echt wil vertrekken, zijn er niet veel clubs die hem kunnen betalen. De Portugees verdient momenteel namelijk zo'n 500.000 euro per week. Napoli en Roma zijn dan wel geïnteresseerd en zouden erg romantische bestemmingen zijn, maar zo'n salaris kunnen en willen ze niet betalen. Juventus, Man. City en Liverpool lijken wel erg onwaarschijnlijk. En PSG? Die hebben het geld, maar een aanval met Mbappé, Neymar, Messi en Ronaldo is wel echt te veel van het goeie.Het gaat dan eigenlijk nog maar om twee clubs, als we ook Real Madrid en Barcelona uitsluiten: Chelsea en Bayern München. De Blues hebben een nieuwe eigenaar met Todd Boehly en die wil zijn eerste echte signature transfer maken, eentje waarmee hij het nieuwe tijdperk bij Chelsea met een knal kan beginnen. Maar past Ronaldo wel binnen Chelsea en het geheel van Thomas Tüchel. De Duitse coach bewees in het verleden al meer dan genoeg dat hij het niet echt kan vinden met vedettes. Bovendien heeft hij ook moeite met zo'n ster in zijn geheel in te passen. Romelu Lukaku is daar een erg goed voorbeeld van.Bayern heeft dan weer met klem ontkend dat er interesse zou zijn in Ronaldo. Het zou voor de Rekordmeister ook een enorme trendbreuk zijn om zo'n speler binnen te halen. De filosofie van het huis is namelijk om jonge spelers met veel potentieel binnen te halen voor weinig geld en met Sadio Mané heeft het net al een wereldspeler naar het zuiden van Duitsland gehaald. En wat met Robert Lewandowski? De Pool zit nog steeds bij Bayern, wat een mogelijke topaanval zou kunnen opleveren, maar misschien opnieuw wat te veel van het goede.Er zal de komende tijd nog heel wat water onder de brug vloeien vooraleer het effectief tot een scheiding zal komen tussen Ronaldo en United. Op dit moment lijkt het dan ook het meest waarschijnlijk dat Ten Hag Ronaldo gewoon moet overtuigen van zijn kunnen en dat United zelf met transfers moet afkomen. Wordt ongetwijfeld nog vervolgd.