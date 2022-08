Jacques Sys overschouwt in het midden van de transfermarkt al eens de grootste gebeurtenissen op de mercato. 'Meer dan ooit toeft de voetbalsport in twee totaal verschillende werelden.'

Nog maar twee jaar is het geleden dat corona aantoonde dat het voetbal op een artificiële bodem is gebouwd. Er werden horrorscenario's geschreven, clubs zouden over de kop gaan, met hoge transfersommen en waanzinnige salarissen had de voetbalsport nog voor de coronacrisis de grens van de decadentie overschreden. Het was tijd voor bezinning en voor realisme, de nieuwe voetbalrealiteit kon onmogelijk de oude zijn. Helemaal niets is er van die gedachte overgebleven. Ook en vooral niet aan de top. Er wordt nog altijd volop geïnvesteerd. Zelfs bij het anders zo bedachtzame en door echte voetbalmensen geleide Bayern München dat van alle topclubs het meest actief was op de transfermarkt. De Duitse kampioen pompte 170,5 miljoen euro in nieuw spelersmateriaal en draait mee in de carrousel van de waanzin. Zo werd er 28,5 miljoen euro (inclusief bonussen) betaald voor de 17-jarige Fransman Mathys Tel van Stade Rennes. Die speelde vorig seizoen in de Franse Ligue 1 welgeteld 49 minuten. In zeven korte invalbeurten. Tel is voor Bayern een dure wissel op de toekomst. Hij moet op termijn de opvolger worden van de naar Barcelona vertrokken Robert Lewandowski. Dat de Poolse topschutter na acht jaar bij de Beierse grootmacht en na een eindeloze soap zonder de minste emotie zijn koffers pakte, zegt veel over de manier waarop het topvoetbal is geëvolueerd. Alles draait uitsluitend om geld. Allerhande constructies bedacht de door schulden geplaagde Catalaanse club om de overgang van Lewandowski te realiseren. Steeds hoger worden de transfersommen, steeds exuberanter de salarissen. Grenzen zijn er kennelijk nog niet bereikt, van een harmonisering in Europa is er geen sprake. Toch zijn er topploegen die proberen een team te bouwen en niet langer oneindig willen investeren. Vreemd dat het poenerige Parijs Saint-Germain nu via de nieuwe sportief directeur Luis Campos deze koers aankondigt. De club was geïnteresseerd in de Slovaakse verdediger Milan Skriniar van Inter, maar haakte in eerste instantie af toen er voor hem 70 miljoen euro werd gevraagd. Intussen had Kylian Mbappé al tegen vorstelijke voorwaarden zijn contract verlengd: 50 miljoen euro per jaar, nadat hij al 100 miljoen euro tekengeld kreeg. Dat is dan weer de andere kant van de medaille. En het toont waar het ook in de Franse hoofdstad om gaat: de jacht op de Champions League, de glinstering van deze begeerde trofee. Meer dan ooit toeft de voetbalsport in twee totaal verschillende werelden. Belgische clubs hinken steeds verder achterop, ook in de spelersgroep hangt er een totaal andere beleving. Verhalen van spelers die hun opdrachten niet uitvoeren (zoals onlangs Anderlecht op Cercle Brugge) of een gebrek aan mentaliteit tonen (zoals Club Brugge in Eupen) zal je in de Europese top amper horen. Dat heeft te maken met professionalisme en trainers die alles onder controle hebben. Dat valt bij alle topclubs op: ze worden geleid door uitmuntende coaches. Hier zijn er trainers die amper een lijn in het spel van hun ploeg krijgen. Voetballers worden alleen beter als ze de Jupiler Pro League verlaten, op voorwaarde dat ze de juiste stap naar de juiste club zetten. Zoals Charles De Ketelaere nu bij AC Milan heeft gedaan. Een club waar hij perfect in past, met een soort voetbal dat geschoeid is op techniek en beweging en met een trainer, Stefano Pioli, die graag met jongeren werkt en ze ook beter maakt. Charles De Ketelaere zal in Milaan progressie boeken, ook al dreigt de druk gigantisch te worden. Intussen is de Belgische competitie weer een smaakmaker kwijt. Die jaarlijkse afkalving valt niet te stoppen. Het kadert in een filosofie waarin spelers worden aangetrokken of opgeleid om ze met winst te verkopen.