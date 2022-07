Luis Suárez heeft een voorcontract bij zijn oude club Nacional uit Uruguay getekend. Dat meldt de 35-jarige aanvaller op Twitter.

Suárez verwacht dat hij snel overeenstemming bereikt over de laatste details van zijn contract. Hij verliet Nacional in 2006 voor FC Groningen en speelde vervolgens voor Ajax, Liverpool en FC Barcelona. De aanvaller vertrok aan het einde van het vorige seizoen bij Atlético Madrid. Suárez is de topscorer aller tijden van de nationale ploeg van Uruguay, met 68 doelpunten in 132 duels.

