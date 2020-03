De verspreiding van het coronavirus, die nagenoeg wereldwijd het voetbal heeft stilgelegd, leidt ertoe dat de transferwaarde van de spelers in de vijf grote Europese competities met 28 procent zakt. Dat berekende het researchbureau CIES (International Centre for Sports Studies).

Het CIES gaat uit van een scenario waarbij er geen enkele wedstrijd meer wordt gespeeld en geen enkel contract wordt verlengd voor eind juni. In dat geval zakt de totale transferwaarde van de spelers in de Bundesliga, Premier League, Ligue 1, Serie A en La Liga van 32,7 miljard euro (situatie voor competities werden stilgelegd) naar 23,4 miljard euro.

Het grootste slachtoffer zou Olympique Marseille zijn, met een achteruitgang van 38 procent, ofwel een verlies van 97 miljoen euro. Inter Milaan zou 35,7 procent (276 miljoen euro) moeten inboeten, Real Madrid 31,8 procent (350 miljoen euro), PSG 31,4 procent (302 miljoen euro) en FC Barcelona 31,3 procent (366 miljoen euro).

Volgens het CIES zou de geschatte transferwaarde van de Fransman Paul Pogba (Manchester United) 'bijna gehalveerd worden, van 65 tot 35 miljoen euro'.

De mate waarin de transferwaarde vermindert hangt van verschillende factoren af, "zoals de leeftijd van de spelers, de contractduur, het carrièretraject en recente prestaties". "Het grootste relatieve verlies betreft ouder wordende voetballers met contracten van korte duur die minder wedstrijden dit seizoen speelden dan in het vorige."

