Bij de Nederlanders blonk één nieuwe naam tussen de selectie voor de komende interlands. Donyell Malen werd afgelopen zomer de vaste spits bij PSV en moet Luuk de Jong doen vergeten, en op termijn vervangen bij de nationale ploeg. Een portret.

Het gaat hard voor Donyell Malen. De 20-jarige Nederlander speelde al elf wedstrijden dit seizoen en we zijn nog maar net aan september begonnen. Vorige week ontving hij z'n eerste oproepingsbrief voor het eerste elftal van de nationale ploeg, na goeie prestaties bij PSV en Jong Oranje. Ronald Koeman was duidelijk: 'Malen is de enige speler die klaar was om opgeroepen te worden', want ook de Antwerpse kwelduivel Calvin Stengs zat in de voorselectie.

...