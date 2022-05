Volgens de Spaanse krant Marca is er een mondeling akkoord tussen club en speler, maar is er nog niets getekend.

De druk op Kylian Mbappé om bij PSG te blijven nam de laatste weken overhands toe. Zijn entourage ontving telefoontjes van de Franse voetbalbond, vanuit Qatar en zelfs van de Franse president Emmanuel Macron. Zijn toekomst is een staatszaak geworden. Ook de club, waar Kylians jongere broer Ethan (15) in de jeugdploegen speelt, en de fans drongen aan op een verlengd verblijf in Parijs.

Maar het is geen geheim dat Mbappé, wiens contract bij PSG op 30 juni afloopt, er al als kind van droomde om bij Real Madrid te gaan voetballen. En die droom lijkt nu steeds concreter te worden, volgens Marca. De doorgaans goed geïnformeerde Spaanse krant is er zeker van: vorige week zijn de club, met name algemeen directeur José Ángel Sánchez, en de speler tot een mondeling akkoord gekomen.

Voorzichtigheid

De spelers van PSG hadden vorige week namelijk een paar dagen vrij en daar profiteerde Kylian Mbappé van om naar Madrid af te zakken. Hij werd vergezeld door zijn ploegmaat Achraf Hakimi, die bij Real nooit kon doorbreken. Een aantal makelaars van andere spelers zagen hun afspraken met Sánchez die dagen plots geannuleerd. Volgens Marca zou Mbappé toen zijn mondeling akkoord gegeven hebben, maar wordt alles met de nodige voorzichtigheid behandeld tot de handtekeningen effectief gezet zijn.

Op het gala van het Franse voetbal van zondag 15 mei, waar Mbappé tot beste speler van de Ligue 1 verkozen werd, wilde hij daarom nog niet helemaal in zijn kaarten laten kijken. Wel meldde hij dat zijn keuze 'bijna' gemaakt was. Bij L'Equipe verduidelijkte hij: 'Je moet alle partijen respecteren. Ik ben ook gehaast, maar het is niet alleen aan mij. Er ontbreken nog enkele details, maar het is rond. Binnenkort kennen jullie mijn beslissing.'

© GETTY

Real Madrid was vorige zomer nog bereid om 200 miljoen euro te betalen voor Mbappé, maar Qatar ging toen dwarsliggen. Nu ontvangt PSG nul euro voor zijn topspeler. Het Witte Huis zal wel een serieuze tekenpremie moeten ophoesten en ook het loon van Mbappé zal niet min zijn. Het zou veel beter zijn dan wat men hem in Parijs aanbiedt. Real biedt hem ook een contract van vijf seizoenen aan.

Officiële bekendmaking

PSG werkt nu zaterdagavond zijn laatste competitiewedstrijd af en daarna heeft Mbappé geen verplichtingen meer ten opzichte van zijn club, ook al loopt zijn contract nog tot 30 juni.

Volgens RMC Sport zei hij in de mixed zone, nadat hij zijn trofee ontvangen had: 'Ik zal mijn keuze bekendmaken vóór de volgende bijeenkomst van de Franse nationale ploeg.' Les Bleus verzamelen op zaterdag 28 mei met het oog op de Nations Leaguewedstrijden tegen Denemarken, Kroatië en Oostenrijk.

