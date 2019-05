Troy Dreeney en Andre Gray: portret van de twee cultfiguren van Watford FC

Chris Tetaert Vaste medewerker Sport/Voetbalmagazine

Captain Troy Deeney (30) zat bijna drie maanden in de gevangenis voor een vechtpartij, op de kaak van Andre Gray (27) is een litteken van tien centimeter de stille getuige van een steekpartij en een leven in een jeugdbende. Zaterdag staan ze met Watford in de finale van de FA Cup. Portret van twee cultfiguren.

Andre Gray (vooraan) en Troy Deeney, twee spelers van Watford met een tumultueus verleden, schreeuwen het uit. © REUTERS