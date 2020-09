Tsjechië moet na coronabesmettingen van UEFA nieuw elftal en staf oproepen voor duel met Schotland

Tsjechië brengt voor het duel met Schotland in de Nations League een geheel nieuw elftal en staf op de been. Dat meldt de Tsjechische voetbalbond nadat de Europese Voetbalbond UEFA had aangegeven dat het duel met de Schotten ondanks eerdere coronabesmettingen toch moet doorgaan.

Tsjechië had de wedstrijd vrijdag afgezegd vanwege het coronavirus. 'Het nationale team zal maandag niet tegen Schotland spelen vanwege de beslissing van de bestuurders en de huidige situatie met covid-19', zei de Tsjechische bond in een verklaring op Twitter. 'Het nationale team beëindigt de huidige voorbereidingen met onmiddellijke ingang direct na de overwinning tegen Slowakije.' De UEFA liet echter weten dat het duel gewoon zoals gepland in Olomouc gespeeld moest worden. Daarop gaf de Tsjechische bond aan dat er een totaal nieuw team en begeleiders zal worden opgeroepen. Schotland reist zondag naar Olomouc. 'Na lange gesprekken vrijdagavond en deze ochtend hebben we de absolute zekerheid gekregen dat de wedstrijd doorgaat', meldde bestuursvoorzitter Ian Maxwell van de Schotse voetbalbond. 'Tsjechië heeft bevestigd dat ze hun verplichtingen voor de wedstrijd zullen nakomen en voor de strenge coronamaatregelen zullen zorgen die de veiligheid van onze spelers en staf moeten waarborgen.' De UEFA had afgelopen week al scenario's geschetst voor duels die te maken kregen met besmettingen met het coronavirus. Daarin staat dat een wedstrijd moet doorgaan zolang een team minstens dertien spelers beschikbaar heeft, inclusief één doelman.