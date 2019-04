Tsjechische international Josef Sural (28) sterft in verkeersongeval

De Tsjechische voetballer Josef Sural is om het leven gekomen door een verkeersongeval in Turkije. Dat meldt zijn Turkse club Alanyaspor, dat uitkomt in de hoogste profdivisie. De 28-jarige Sural was ook international.

Josef Sural © Reuters